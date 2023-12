Acier: un peu de répit sur les droits de douane USA-UE, les négociations continuent

AFP

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont réussi à éviter le retour de tarifs douaniers sur les exportations mutuelles d'acier et d'aluminium: leur suspension, qui devait prendre fin au 31 décembre, a été prolongée mardi jusqu'au 31 mars 2025 par l'UE, et une annonce réciproque est attendue par les Etats-Unis.