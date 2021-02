Analyse et simulation de missions et systèmes complexes

Web conférence gratuite le mardi 23 mars à 11h

Que votre mission soit la défense nationale, l’exploration spatiale ou l’infrastructure de la ville intelligente, les systèmes que vous utilisez, concevez et exploitez, tout comme les missions elles-mêmes, deviennent de plus en plus complexes, interconnectés et interdépendants.

Dans un contexte de réduction des délais et un environnement hautement concurrentiel, vous devez être certain que chaque décision de conception que vous prenez est la bonne pour la mission.

Le logiciel développé par AGI, filiale d’Ansys, fournit un environnement de modélisation, de simulation et d’analyse qui apporte à l’industrie une solution de modélisation ouverte et multi-niveaux. Vous pouvez ainsi évaluer les résultats de la mission à chaque phase du cycle de vie d’un système, en combinant la modélisation numérique, la simulation, les tests et l’analyse d’applications de défense, aérospatiales, de télécommunication et de renseignement.

La solution phare Systems Tool Kit (STK) permet de :

Analyser et visualiser des systèmes complexes dans le cadre de votre mission.

Interagir avec les données des plates-formes des secteurs de l’aérospatiale, de la défense, des télécommunications et d’autres secteurs. – Simuler vos missions prévues.

Communiquer les résultats avec des rapports, des graphiques et des animations 3D

Vous souhaitez en savoir plus ?

Roberto GEMMA

Roberto GEMMA a rejoint la branche AGI d’Ansys France en 2011 en tant qu’ingénieur systèmes.

Il dirige désormais une équipe internationale d’ingénieurs d’applications systèmes. Il est diplômé de The Open University Business School et de RomaTRE University of Rome.