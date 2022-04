Comment améliorer la productivité et faciliter la collaboration entre départements ?

Sans oublier la qualité des produits et services

Face à la complexification croissante des projets, de nombreux industriels font le choix de la continuité numérique à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise. La gestion du cycle de vie des produits (PLM) constitue la colonne vertébrale de cette continuité numérique, offrant ainsi un socle commun pour les différents métiers en interne, et avec l’ensemble de l’écosystème en externe.

En d’autres termes, le PLM permet à des équipes pluridisciplinaires géographiquement dispersées de travailler en collaboration avec les partenaires et les clients sur la base d’informations produit fiables et constamment à jour. A la clé, les entreprises constatent une réduction des coûts, des délais de mise sur le marché raccourcis et un niveau de qualité et de conformité renforcé.

Lorsque Seagate, leader du stockage de données, a entrepris de remplacer ses systèmes de recherche et développement vieillissants et cloisonnés par une nouvelle plateforme garantissant l’évolutivité pour soutenir la croissance et les futurs besoins de l’entreprise, son choix s’est porté sur le PLM Windchill de l’éditeur PTC.

Le logiciel PLM Windchill, véritable épine dorsale de la continuité numérique à l’échelle de l’entreprise, s’étend à l’ensemble des entités de Seagate dans le monde, implique l’ensemble des secteurs d’activité, des disciplines d’ingénierie (mécanique, électronique, firmware, test et outillage) et des fonctions dans l’entreprise (fabrication, opérations, finances, services, chaîne logistique, matériaux, etc.).

Cette initiative de transformation numérique sur 5 ans, initialisée en 2020, apporte déjà les bénéfices suivants à la société Seagate :

Une productivité maximale à chaque phase du cycle de vie avec moins d’erreurs, plus d’automatisation et plus de temps pour accomplir les tâches à valeur ajoutée

à chaque phase du cycle de vie avec moins d’erreurs, plus d’automatisation et plus de temps pour accomplir les tâches à valeur ajoutée Une diminution du coût des produits grâce à la réduction de la duplication des pièces, meilleure intégrité des données et meilleure collaboration au sein de la chaîne logistique

grâce à la réduction de la duplication des pièces, meilleure intégrité des données et meilleure collaboration au sein de la chaîne logistique Une réduction des coûts liés à des problèmes de qualité induisant moins de rebuts et de reprises des produits, ainsi qu’une satisfaction client accrue.

Le GO Live qui a eu lieu en octobre 2021 a embarqué 7000 collaborateurs sur le chemin de la continuité digitale à l’échelle de l’entreprise.

A l’avenir, Seagate estime que ces améliorations lui permettront de réaliser des dizaines de millions de dollars d’économies chaque année tout en accélérant son délai de commercialisation.

Apprenez-en davantage sur la manière dont Seagate optimise au maximum la fabrication complexe à gros volume et découvrez comment le PLM Windchill y contribue en assistant au webinaire disponible à la demande.