Web conférence en accès libre le 11 mars à 11H

Bien souvent, dans les bureaux d’études des entreprises manufacturières, les ingénieurs sont beaucoup plus nombreux que les analystes. La conséquence : les résultats des analyses et des simulations arrivent de manière décalée, en raison de l’accumulation des dossiers à traiter sur les bureaux des analystes.

Au final, les ingénieurs d’études ne tirent concrètement aucun avantage de la simulation dans leur travail quotidien.

Une nouvelle manière de concevoir des produits

Cependant, à l’ère où tout s’accélère, il est possible pour les ingénieurs de prendre les bonnes orientations dès les premières phases de développement des produits grâce à des fonctionnalités guidant le concepteur en temps réel dans ses décisions.

Grâce à la simulation en temps réel, les ingénieurs d’études effectuent leurs propres simulations, ce qui permet aux analystes de se concentrer sur les problèmes complexes qui nécessitent vraiment leur expertise.

Pour tirer le maximum de la simulation en temps réel, formez vos concepteurs et vos ingénieurs d’études aux bases de l’analyse structurelle, thermique, modale et de fluides.

« Avant, je faisais du dessin 3D, maintenant, je fais de la conception »

Creo Simulation Live, powered by Ansys, leader mondial de la simulation, vous apporte une solution simple et puissante vous permettant de concevoir plus rapidement de meilleurs produits.

Cette solution permet de comprendre en temps réel l’influence des contraintes externes sur votre conception.

Un ingénieur de bureau d’études témoigne :

« Avec Creo Simulation Live, powered by Ansys, je travaille en mode stress comme si je travaillais en mode filaire, j’ajoute une force comme si j’ajoutais un rayon, etc. Avec cette solution complètement intégrée et intuitive, j’ai retrouvé mes automatismes. Je me rends compte qu’avant, je faisais du dessin 3D, alors que maintenant je fais de la conception, en prenant les bonnes orientations des les premières phases de développement. »

Analyses modales, structurelles, thermiques et de fluides à la portée des concepteurs

Pour commencer, les analyses modales constituent un excellent point de départ pour permettre aux concepteurs de se familiariser avec le processus de simulation. Une fois qu’ils sont à l’aise avec ces tâches, il est beaucoup simple d’apprendre à effectuer des analyses structurelles et thermiques. Les analyses modales permettent de déterminer les fréquences naturelles et les formes modales d’un objet. Cela permet d’éviter les fréquences de résonance de l’environnement d’exploitation (comme les moteurs) et de déterminer où il pourrait s’avérer nécessaire de renforcer la structure. Elles permettent d’évaluer la raideur relative d’un modèle et peuvent être utilisées comme critère pour faire un choix entre plusieurs alternatives de conception.

L’analyse structurelle quant à elle permet de calculer les contraintes et les déplacements d’un objet soumis à des charges et à des forces. Elle aide à déterminer si un objet survivra à son environnement d’exploitation, ou si la charge provoquera une déformation ou une défaillance permanente.

L’analyse thermique aide à déterminer la température et le flux thermique résultant de la conduction et de la convection. La conduction correspond à un transfert de chaleur entre deux objets en contact l’un avec l’autre. La convection correspond à un transfert depuis ou vers un objet de la chaleur produite par un fluide (liquide ou gaz) qui s’écoule sur l’objet.

Enfin, l’analyse de la dynamique des fluides est une méthode numérique de calcul des flux internes et externes de fluides à l’intérieur ou autour d’un objet, afin de mesurer la vitesse, la pression et la température sur un domaine temporel.

Vous souhaitez, vous aussi, concevoir de meilleurs produits plus rapidement ?

Alors ne manquez pas le webinaire « PTC Creo Ansys : la nouvelle génération de logiciels de conception » qui se tiendra le 11 mars prochain à 11h.

Au programme :

Les différents outils pilotés par Ansys disponibles dans Creo, la simplicité et fiabilité qu’ils apportent à la conception

Quand et comment utiliser chacune de ces solutions

Tout un tas d’astuces pour améliorer vos conceptions et réduire vos coûts

Vous aurez l’occasion d’échanger en direct avec les experts PTC et Ansys, verrez ces logiciels en action et obtiendrez des réponses à vos questions.