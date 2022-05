Dernières inscriptions pour la conférence utilisateurs CADFEM Ansys

CADFEM & Ansys vous donnent rendez-vous le 2 juin 2022 pour le forum 100% dédié à la simulation numérique multi-physiques. Cette conférence utilisateurs se tiendra en présentiel au Campus Veolia à Jonage (69). Lors de cette journée vous assisterez à diverses présentations données par des conférenciers issus du monde industriel. Les présentations sont faites par des ingénieurs, chargés du développement de nouveaux produits, montrant les résultats de leurs simulations effectuées avec Ansys. La pluralité des physiques ainsi que des domaines d’activités représentés vous promettent une journée riche en contenu à haute valeur ajoutée concernant les dernières avancées de la simulation.

Les présentations s’enchaineront tout au long de la journée, suivi d’un temps de questions et réponses. Le hall Panorama regroupera différents stands par physiques et solutions. C’est l’occasion d’échanger sur vos challenges avec les experts CADFEM & Ansys. A la fin de la journée, et grâce au vote du public, l’une des entreprises participantes se verra remettre le trophée par le gagnant de l’an passé.

Convivialité et technique seront au rendez-vous. Inscrivez-vous pour rencontrer vos pairs passionnés d’essais et de simulation ainsi que les experts CADFEM & Ansys.

Les temps forts de la conférence utilisateurs Ansys

L’agenda de la conférence utilisateurs – Forum CADFEM & Ansys :

Inscrivez-vous et lisez les abstracts de chacune des présentations sur la page de la conférence utilisateurs CADFEM.

L’évènement est sponsorisé par TotaLinuX, ESSS et Mécanium, qui vous accueilleront sur leurs stands.

A propos de CADFEM

Plus grand distributeur mondial des logiciels de simulation Ansys, le CADFEM France apporte aux entreprises des solutions de simulation multi-physique. Pour CADFEM, « Simulation is more than software ».

Implantée à Lyon, CADFEM cultive sa proximité avec ses clients en leur transmettant son savoir-faire sur l’utilisation efficace de la simulation multi-physique, à travers diverses prestations de service : formations (en ligne ou sur site, standards ou spécifiques), support technique, IT management et consulting.

En plus, CADFEM France est certifiée Elite Channel Partner. C’est la reconnaissance par Ansys de la qualité de services données aux utilisateurs Ansys, dont CADFEM a la charge. CADFEM France est également certifiée Qualiopi pour la qualité de son offre de formation.

Le groupe CADFEM est fortement implanté en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni et dispose de 200 ingénieurs experts de la simulation multi-physique.