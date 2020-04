Coronavirus: de l’aéronautique aux vitres anti-postillons pour l’Elysée

Une PME de Toulouse, spécialisée dans l'aéronautique, a réorienté sa production, en raison de la crise du coronavirus, pour fabriquer des vitres anti-postillons pour véhicules, dont une série a été livrée à l'Elysée, a indiqué à l'AFP le patron de la société.

A la façon des taxis londoniens, une paroi en polycarbonate fixée sur les appuie-têtes sépare le chauffeur des personnes assises à l’arrière.

« Que nos produits soient utilisés à l’Elysée, c’est une grande fierté », confie Pierre Chantriaux, 29 ans, qui a fondé l’entreprise en 2017, avec son frère cadet. Ces vitres vont équiper vingt voitures de conseillers du président Emmanuel Macron, selon lui.

Constatant une baisse inquiétante de leurs commandes de panneaux, enseignes et pièces pour l’industrie aéronautique, leur production habituelle, les deux frères ont d’abord conçu des panneaux de comptoir anti-postillons pour un groupement de pharmacies, puis d’autres commerces.

Des chauffeurs de taxis de la région toulousaine ont suivi et cette semaine, la plate-forme de taxis VTC Marcel (3.000 véhicules) a recommandé à ses chauffeurs de se munir des vitres anti-postillons.

« On n’a pas inventé l’eau chaude, tempère Pierre Chantriaux, on adapte notre technique, notre production aux besoins. C’est comme les usines textiles, qui se mettent à faire des masques. A notre manière, on participe à la lutte contre l’épidémie ».

Mardi, Usipanel a produit en une seule journée 2.000 pièces destinées aux différents produits de protection inventés pour réduire l’exposition au virus.

Depuis le début de l’épidémie, Usipanel compte parmi ses nouveaux clients des hôpitaux, le ministère des Armées, et d’ici la fin de la semaine, elle compte proposer aux maisons de retraite un dispositif pour que les pensionnaires des Ehpad puissent recevoir des visites dans de bonnes conditions de sécurité.

« Au début de l’épidémie, souligne François Chantriaux, on s’attendait à passer une mauvaise période. Mais on a trouvé comment rebondir. C’est une petite entreprise, nous sommes avant tout fiers d’avoir pu maintenir les 4 emplois ».

