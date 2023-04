Débuter en plans d’expériences : un programme de 3 webinars

publi-rédactionnel

Malgré les avancées rapides dans la complexité et la portée des techniques de la recherche, la plupart des expériences sont encore menées de la même manière : manuellement et "un facteur à la fois". Une nouvelle approche est nécessaire pour parvenir plus rapidement à des connaissances scientifiques pertinentes. Rejoignez notre programme de formation en ligne gratuit de trois jours sur les plans d'expériences, les 6, 7 et 8 juin.