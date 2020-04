Décider et agir en situation d’incertitude radicale

Comment aider les cadres d’entreprise à dépasser l’état de désorientation stratégique dans lequel la pandémie les a plongés ?

Masterclass en live jeudi 7 mai à 14h !

Face à la crise systémique (sanitaire, sociale et économique), les cadres d’entreprise n’échappent pas à la désorientation individuelle et collective qui nous frappe toutes et tous.

Tout à coup, les repères qu’ils utilisaient jusque-là pour se représenter et faire sens de l’environnement s’évanouissent ; les lignes de force, jadis structurantes, s’effacent ; une profusion de signaux faibles émergent, mais les interpréter, discerner l’ampleur potentielle de leur impact et l’échelle de temps sur laquelle leurs effets pourraient se faire sentir, s’avère incroyablement difficile.

Comment faire alors pour aider les cadres d’entreprise à dépasser l’état de désorientation stratégique dans lequel la pandémie les a plongés ? Comment articuler à nouveau – dès à présent – court terme et long terme ?

Cette Masterclass sera l’occasion de découvrir une approche singulière d’aide à la décision et à l’action en situation d’incertitude radicale développée à emlyon business school.

Présentation : Thomas Gauthier – Responsable pédagogique à emlyon business school