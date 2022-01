Décryptez les tendances de la transformation digitale

Rejoignez PTC chaque vendredi de 12h à 12h30, et décryptez les plus belles réussites de la transformation digitale

IoT, continuité numérique, jumeau numérique, réalité augmentée, intelligence artificielle, … les leviers de la transformation digitale sont nombreux et il peut parfois s’avérer compliqué de choisir par où commencer et comment prioriser ses actions.

Les #PTCTalks France donnent la parole chaque vendredi à des experts technologiques, acteurs de l’industrie, fournisseurs de solutions, spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle… pour partager un retour d’expérience sur des projets concrets, proposer des bonnes pratiques ou encore offrir un éclairage sur des approches et des fondamentaux de l’industrie du futur.

L’objectif de ces Talks est de développer semaine après semaine une communauté francophone autour de la transformation digitale pour mieux en comprendre le potentiel et en concrétiser les promesses. Celle-ci est abordée sous différents angles tels que l’IIoT, la continuité numérique, la conduite du changement, la réalité augmentée, la réalité étendue, le développement durable en passant par le Métaverse…

En se connectant, les participants ont l’assurance de bénéficier d’interventions variées, qui ouvriront leur champ des possibles et viendront alimenter leurs réflexions autour de la transformation digitale.

Les sessions précédentes sont toutes disponibles à la demande et permettent de se faire une idée plus exhaustive de la richesse des contenus : https://www.ptc.com/fr/special-event/ptc-talks-france/#previous

Les PTCTalks sont ouverts à tous et une seule inscription suffit pour participer à la série : https://www.ptc.com/fr/special-event/ptc-talks-france/#register

Le prochain Talk aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 de 12h à 12h30 et portera sur le thème : « HoloLens 2 dans l’industrie : pour quels ROIs ? »

Les talks suivants sont d’ores-et-déjà planifiés :

Rejoignez-nous chaque vendredi de 12h à 12h30 et inspirez-vous d’exemples concrets. Posez vos questions aux experts et partagez vos perspectives avec le reste de la communauté.

