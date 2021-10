Web-conférence le jeudi 4 novembre à 11h

Cliquez ICI pour vous inscrire.

Un design abouti répond à un cahier des charges. L’optimisation topologique, soit définit le design pertinent, soit affine un design initial pour atteindre les performances souhaitées comme par exemple la minimisation des concentrations de contrainte du produit, en épargnant éventuellement de la matière et en allant souvent bien au delà de l’expertise empirique et de l’optimisation paramétrique. Cette caractéristique aboutit souvent à des designs réalisables uniquement en fabrication additive. Pour des dispositifs mécaniques (supports, outils, structure d’un drone, etc), mais aussi pour des valves, des composants magnétiques, des échangeurs de chaleur, etc.

Nous verrons sur un cas simple d’une poutre comment optimiser sa forme pour répondre aux contraintes imposées avec les interfaces de COMSOL Multiphysics® et son module Optimization. Nous verrons comment transformer ce modèle en un logiciel spécialisé (utilisable très simplement) via le constructeur d’applications. Nous appliquerons ensuite ces outils pour trouver un design original afin de minimiser la perte de charge d’une microvalve, dite microvalve Tesla. Enfin nous élargirons à différentes applications afin de démontrer la pertinence de cette approche !

Vous êtes invités à poser vos questions tout au long du webinar.

Pour compléter ce webinar, un atelier de prise en main sur cette thématique aura lieu le 19 novembre prochain. Une fois votre inscription au webinar « Design et Optimisation Topologique » finalisée, cet événement associé vous sera proposé.

Présentateurs :

Caroline Dubois et Marc-Antoine Campana, ingénieurs d’applications chez Comsol