Design-To-Cost : une méthode qui améliore la rentabilité tout en préservant l’environnement !

WEBINAR le 30 septembre, inscrivez-vous

Le Design-To-Cost est une approche qui vise à optimiser le coût de revient d’un produit tout en répondant aux attentes des clients en matière de fonctionnalités et de qualité. L’impact environnemental de la production est aujourd’hui pleinement pris en compte dans cette démarche pragmatique qui fait des émules au sein des entreprises industrielles grâce à son rapide retour sur investissement.

Le Design To Cost permet de concevoir des produits qui correspondent exactement au cahier des charges tout en maitrisant parfaitement les coûts. Elle s’applique aussi bien au nouveau développement qu’au redéveloppement de produits existants rencontrant des difficultés de production ou de commercialisation.

Analyser les délais, optimiser les coûts et faire les bons choix environnementaux

Sur un marché industriel mondial fortement concurrentiel, dans lequel on voit désormais s’établir des pénuries de matières premières, de ressources humaines, des difficultés d’approvisionnement auprès de certains fournisseurs, un allongement des délais de livraison, l’entreprise industrielle n’a d’autre choix que d’analyser son environnement, les attentes de ses clients, d’identifier les points de blocage et de trouver des solutions pour développer ses produits tout en rationalisant ses coûts de production.

De nombreux acteurs de l’entreprise sont impactés par ces changements :

Le bureau R&D doit bien choisir les matières et les technologies

Les concepteurs doivent calculer l’empreinte carbone de leur produit

Les méthodes doivent privilégier l’utilisation du stock et prendre en compte les délais pour d’autres composants

Les achats doivent adapter leur stratégie avec leurs fournisseurs

Le chargé d’affaires ou de projet prendra en compte le coût global du produit

Le numérique et les nouvelles technologies accompagnent ces problématiques

Bien plus qu’une méthode de Cost Cutting, le Design-To-Cost encourage à remettre en cause toute la chaîne du cycle de vie produit, allant de la définition du cahier des charges jusqu’à la mise en place de la production en série.

Les industriels sont relativement bien équipés en termes de solutions logicielles pour piloter toutes ces informations mais la difficulté consiste désormais à gérer les accès et le partage de l’information dans les différents services de l’entreprise… Comment

les solutions de différents éditeurs peuvent-elles communiquer l’information adéquate sur le produit à la bonne personne ? La réflexion des « 4B » prend alors toute sa consistance dans cette démarche Design-To-Cost :

la bonne information à la bonne personne et au bon moment pour faire les bons choix.

Vous avez envie d’en savoir plus sur cette démarche Design To Cost qui permet d’accroître les performances tout en mettant en place de modes de production plus vertueux ?

Rejoignez Hervé BARTHELEMY, Connexateur 4CAD Group le 30 septembre prochain à 11h pour un retour d’expérience complet sur la démarche Design-To-Cost. La présentation sera suivie d’un temps d’échange et de partage.