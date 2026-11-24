L'offre Électronique s’enrichit d’une nouvelle rubrique dédiée aux enjeux environnementaux du secteur : Électronique et soutenabilité.

Présente dans de nombreux domaines industriels (télécommunications, informatique, aéronautique, automobile, santé, robotique…), l’électronique doit aujourd’hui relever un défi majeur : concilier innovation technologique et faible impact environnemental.

Développée avec Bruno ALLARD, expert Techniques de l’Ingénieur, professeur des universités au département de Génie électrique de l’INSA de Lyon et chercheur au laboratoire Ampère (CNRS UMR 5005), cette nouvelle rubrique vient enrichir l’offre Électronique.

Analyse du cycle de vie (ACV), écoconception, lutte contre l’obsolescence, recyclage et composants bas carbone, explorez les solutions et les enjeux d’une électronique plus soutenable à travers cinq grands axes thématiques :

concepts, réglementation et outils d’évaluation des impacts environnementaux ; obsolescence des composants et des équipements électroniques ; recyclage des composants électroniques et gestion durable des déchets électroniques ; composants électroniques bas carbone et recyclés ; innovations soutenables impactant l’électronique.

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Delphine Younès, responsable éditoriale de l’offre Électronique