Eramet et Suez implanteront leur usine de recyclage de batteries à Dunkerque

Le groupe minier Eramet et le groupe de traitement des déchets et de gestion de l'eau Suez implanteront à Dunkerque (Nord) leur futur complexe industriel de recyclage des batteries de véhicules électriques qui devrait démarrer en 2027, ont annoncé les deux groupes vendredi.

Le projet comporte une usine amont de démantèlement d’une capacité de 50.000 tonnes de modules de batteries par an – soit l’équivalent de 200.000 batteries de véhicules électriques -, et une usine aval où les métaux tels que le lithium, le cobalt et le nickel seront extraits pour être réutilisés dans la production de nouvelles batteries, précise un communiqué.

La décision finale d’investissement du projet devrait intervenir d’ici la fin 2023 pour l’usine amont (pilotée par Suez), et d’ici fin 2024 pour l’usine aval (Eramet), pour « un démarrage en 2027 ».

Suez mettra en oeuvre son expertise en matière de collecte, tri, préparation, démantèlement et recyclage des matières pour l’usine amont.

Eramet dispose d’une technologie développée dans son usine pilote de Trappes (Yvelines), sur le point de démarrer, près de son centre de recherche, où ont été élaborées les techniques d’hydro-métallurgie permettant d’extraire les métaux stratégiques de la « blackmass », la poudre de batteries concassées.

Les performances obtenues lors du processus de développement « indiquent qu’il est possible d’atteindre, voire de dépasser, les exigences de la future réglementation européenne en terme de recyclage », indique le communiqué.

La réglementation européenne impose le recyclage, dès 2027, de 90% du cobalt, du cuivre et du nickel, 50% du lithium, et en 2031, de 95% du cobalt, du cuivre et du nickel et de 80% du lithium.

Le montant des investissements nécessaires à la réalisation de ces deux usines n’a pas été dévoilé.

Eramet a bénéficié d’une subvention de 70 millions d’euros de l’Union européenne et de 10 millions d’euros de Bpifrance qui « serviront à financer les études de pré-industrialisation, la construction des usines et les coûts de fonctionnement des 10 premières années d’opération ».

Dunkerque pourrait ainsi devenir un « hub » européen du recyclage de métaux et de batteries, de par sa proximité avec la future « vallée des batteries » dans les Hauts-de-France où plusieurs projets d’usines de batteries ont été annoncés.

L’autre groupe minier français Orano a également annoncé en mai un projet avec le chinois XTC New Energy pour la production de matériaux critiques destinés aux cathodes des batteries de voitures, qui serait également implanté à Dunkerque, Orano prévoyant également une usine de recyclage de batteries à côté.

« Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2023 Agence France-Presse. »