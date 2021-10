Faites des voitures volantes une réalité avec PAL-V !

Webinaire : Libérez votre innovation grâce au PLM

Participez à notre événement pour entendre les experts de PAL-V, PTC et GPO Solutions, échanger sur la façon dont le PLM peut aider les jeunes entreprises dans leur développement, à travers le retour d’expérience de PAL-V dans la mise en œuvre de Windchill dans le Cloud.

Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises innovantes sont confrontées à des défis liés au besoin croissant de données sécurisées et spécifiques, ainsi qu’à l’agilité nécessaire pour s’adapter à un environnement en constante évolution.

Pour réussir rapidement, il est impératif de surmonter les exigences croissantes en matière de données, de résoudre rapidement les problèmes identifiés, et aussi de se conformer immédiatement aux réglementations les plus récentes.

Découvrez la contribution du PLM à la transformation numérique des jeunes entreprises innovantes à travers le retour d’expérience de PAL-V avec le PLM Windchill dans le Cloud.

• Une configuration et une évolutivité facilitées

• Une plus grande flexibilité commerciale

• Hautes performances, stockage sécurisé des données et amélioration de la collaboration.

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous inscrire pour assister à cette présentation !

Les intervenants :

