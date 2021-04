La Simulation au Service de la Fabrication Additive

Web conférence gratuite le jeudi 6 mai 2021 à 11h

Par opposition aux techniques traditionnelles de fabrication par usinage, la fabrication additive consiste en l’ajout séquentiel de différentes couches de matériaux jusqu’à obtention de la pièce désirée.

Le passage de la géométrie CAO au lancement de la fabrication est donc quasi-direct, et le choix des formes accessibles est vaste. Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que la pièce obtenue par ce procédé réponde au cahier des charges, par exemple en matière de résistance mécanique ou de tolérances géométriques.

Devant la complexité des phénomènes physiques en jeu, la simulation est un atout majeur pour limiter le nombre d’itérations permettant de valider la pièce en amont de la production. Dans ce webinar, nous verrons une approche possible de la simulation de la fabrication additive avec COMSOL Multiphysics® et son module Structural Mechanics, permettant notamment de coupler mécanique des structures, transfert de chaleur et ajout progressif de matière.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors connectez-vous à notre webinar du 6 mai prochain pour nous poser toutes vos questions !

Découvrez les intervenants :