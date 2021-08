[WEBINAR] L’environnement : un enjeu clé dans l’ensemble des domaines industriels

En partenariat avec Techniques de l’Ingénieur, Ansys organise un Webinar le Mardi 28 septembre 2021 de 14h00 à 15h30 sur le thème : « La Simulation, nouvel outil de la transition environnementale des industries ».

Objectifs :

Le développement d’un produit plus respectueux de l’environnement est devenu un enjeux clés dans l’ensemble des domaines industriels. De l’éco-conception à l’utilisation de carburants plus efficaces et moins polluants l’ensemble des secteurs industriels cherchent à innover, à se transformer.

Programme :

Au cours de cette session, nous vous présenterons comment Ansys via ses différents produits accompagnent les entreprises de secteurs clés à innover, améliorer leur performance tout en réduisant leur empreinte carbone et en tenant compte des nouveaux enjeux environnementaux.

Nos présentations tourneront autour de 3 grands sujets :

• L’hydrogène, de sa phase d’extraction à sa phase d’utilisation,

• L’utilisation des énergies vertes et des énergies à faible émission,

• La réduction d’émission et de la capture de CO2

INSCRIPTION

Ce webinar vous sera présenté par :