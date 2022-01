La simulation numérique au service de la performance des turbomachines

WEBINAR le 27 janvier à 11h

Que vous développiez des ventilateurs, des pompes, des compresseurs ou des turbines, vous évoluez dans le secteur de la turbomachine et à ce titre, vous rencontrez des problématiques industrielles communes.

La performance de vos pièces, celle de vos produits et le rendement qui en découle sont des éléments primordiaux pour votre croissance. Avez-vous déjà pensé à intégrer la simulation numérique dès la phase de conception pour gagner considérablement en qualité, en performance et en robustesse ?

Si vous pensez que ces logiciels sont synonymes de complexité, de prise en main difficile, de longues heures perdues dans les calculs, la suite est pour vous 👇.

Avec les solutions Ansys, vous pouvez créer, itérer et améliorer rapidement toutes vos conceptions. Vous bénéficiez d’une vision des paramètres clés avant la fabrication et les essais. Il s’agit d’une méthode fiable pour accroître l’efficacité tout en réduisant les coûts de développement et les délais de mise sur le marché. Vos bureaux d’études, vos ingénieurs concepteurs ainsi équipés, vont pouvoir anticiper le comportement mécanique, thermique et fluidique des turbomachines, qu’elles soient intégrées ou non dans un système.

Les solutions Ansys CFD sont spécialement conçues pour répondre à vos problématiques aérauliques grâce à leur workflow dédié et éprouvé pour la turbomachine. Celles-ci sont robustes, efficaces et leurs nombreuses automatisations permettent de démocratiser la simulation et de la rendre accessible à tous. De plus, son couplage possible avec d’autres physiques comme la mécanique vous apporte des réponses précises à vos enjeux multiphysiques.

Quels sont, concrètement, les avantages à utiliser cette solution ?

– Allouez plus de temps au design de vos pièces et de vos produits

– Comprenez en amont le comportement de vos produits

– Optimisez et assurez ses performances

– Réduisez le nombre de prototypes et donc vos coûts

– Réduisez votre time-to-market

Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez Abel OLIVIER, Connexateur 4CAD Group expert Ansys CFD, le 27 janvier prochain à 11h lors d’un webinar axé sur la modélisation du comportement aéraulique des turbomachines grâce à la dynamique des fluides numérique (CFD).

Profitez également du retour d’expérience de la société HEVATECH, représentée par Guillaume SECAUD Ingénieur R&D. Et découvrez en quoi les solutions de simulation Ansys leur ont permis de développer un nouveau concept de conversion de chaleur perdue en électricité.