LA SUITE LEAN : Une solution innovante vers une meilleure gestion des coûts

Aujourd’hui, les acteurs industriels font face à une compétition accrue. Fort est de constater qu’ils sont confrontés à une concurrence nationale ou encore à l’émergence de compétiteurs étrangers de plus en plus agressifs.

Au cours de ces dernières décennies, les exigences de leurs clients ou donneurs d’ordres n’ont cessé d’augmenter, en exigeant une meilleure qualité, des performances de plus en plus élevées tout en accélérant la mise sur le marché. Paradoxalement, les budgets ou les coûts associés à ces produits ou projets n’ont quand a eu pas suivi la même courbe de tendance. C’est pourquoi, les acteurs de l’Industrie se doivent d’innover au regard des solutions proposées et surtout de prendre en compte « la variable coûts » très en amont des projets afin d’être compétitif.

De ce fait, un des challenges pour tous les acteurs de l’Industrie est d’intégrer a leurs processus une pensée « LEAN » dès les premières étapes de conception afin de prendre en compte cette « variable coûts » comme une variable indépendante. En effet, les choix de conception (technologies utilisées, optimisation de formes…) et ayant un fort impact sur le coût final du produit doivent être optimisées le plus tôt possible afin d’éviter des cycles de redéveloppement très couteux.

Pour répondre à ces défis, des chercheurs issus de grandes universités européennes ont développé au cours de ces 10 dernières années, des algorithmes avancés et complexes afin de supporter ces étapes de conception. Cette recherche a donné lieu à la création d’un logiciel nommé Suite LEAN et utilisé aujourd’hui par plus de 2000 utilisateurs dans le monde.

Le concept de la Suite LEAN

En quelques mots, la Suite LEAN permet de faire le lien entre un modèle 3D et une usine. La Suite LEAN simplifie et accélère l’analyse des coûts de fabrication dès les premières étapes de la conception. Grâce à son intégration, avec les solutions de CAO 3D les plus populaires. La Suite LEAN identifie automatiquement les caractéristiques géométriques du produit à fabriquer et définit les procédés de fabrication nécessaires à sa réalisation.

Quels usages supporte LeanCost dans différents départements ?

Responsable industrialisations et méthodes – pour choisir les meilleures techniques de production en comparant les différentes stratégies de fabrication et prévoir les coûts et le temps nécessaires pour produire efficacement les assemblages et composants.

– pour choisir les meilleures techniques de production en comparant les différentes stratégies de fabrication et prévoir les coûts et le temps nécessaires pour produire efficacement les assemblages et composants. Bureau d’études – Pour développer des projets durables d’un point de vue économique et en choisissant les variables de conception les plus efficaces économiquement en prenant en comptes les techniques de production dès la phase design

Un responsable des opérations témoigne :

« Grâce à LeanCOST, nous avons réduit de 50% les erreurs et le temps consacré à l’estimation des coûts. »

Service des achats – Pour évaluer la faisabilité économique du produit en termes de « Make or Buy », comparer les devis remontant des différents fournisseurs et supporter objectivement les négociations.

– Pour évaluer la faisabilité économique du produit en termes de « Make or Buy », comparer les devis remontant des différents fournisseurs et supporter objectivement les négociations. Service commercial – Pour estimer rapidement les coûts de fabrication, variables en fonction des quantités produites, et envoyer des devis de manière automatique en fonction des besoins clients.

Un directeur des achats témoigne :

« Grâce à LeanCOST, nous obtenons des estimations complexes en peu de temps sans avoir à renoncer à la précision des données. »

Alors ne manquez pas le webinaire « Suite LEAN : la solution innovante et éclectique pour vos chiffrages » qui se tiendra le jeudi 20 mai à 11h.

Au programme :

Présentation de iCosmos International

Explication des concepts sous-tendant LeanCost

Démonstration détaillée de LeanCost dans le cadre d’une analyse complète d’un assemblage de type mécano-soudé

Vous aurez l’occasion d’échanger en direct avec les experts ICOSMOS, verrez ce logiciel en action et obtiendrez des réponses à vos questions.

