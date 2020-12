La Transformation Numérique selon Vaillant Group

Vaillant Group, leader de l'innovation dans le domaine des produits et des solutions de CVC

Au cours de ces dernières décennies, Vaillant Group a su s’imposer et devenir un acteur incontournable du marché et de la technologie dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de l’air conditionné (CVC). Le groupe a su préserver sa véritable identité et est aujourd’hui encore une entreprise 100% familiale comptant pas moins de 13 000 employés à travers le monde.

La vision d’entreprise « Prendre soin d’un meilleur climat » souligne la contribution du Groupe Vaillant à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris de 2015. En tant que spécialiste des technologies CVC – qui sont tous des facteurs critiques pour la protection du climat – l’ensemble de ses collaborateurs travaillent pour des produits et des solutions respectueuses de l’environnement. Celles-ci apportent déjà une contribution substantielle aux ventes du groupe Vaillant.

Depuis 2015 Vaillant Group a adopté une stratégie de transformation numérique très bénéfique en termes de coût.

Maxime Lafleur, Consultant PLM au sein de Vaillant Group en Allemagne, présentera en détail les enjeux et les résultats atteints à l’occasion d’un webinaire en direct le mardi 15 décembre à 11h.

En effet, le groupe allemand a misé sur une transformation numérique, portant sur la gestion du cycle de vie des produits, échelonnée sur huit ans.

Son objectif : gérer le cycle de vie de ses produits avec le PLM (Product Lifecycle Management), en le connectant à SAP.

Si Vaillant a fait le choix de modifier son organisation au niveau de la gestion des données et des processus, c’est avant tout car l’entreprise observait de nombreux disfonctionnements qui étaient devenus vraiment pénalisants.

Voici quelques exemples des problèmes rencontrés avant l’implantation du PLM ; des délais de mise en place élevés (processus manuel de saisie des données insatisfaisant et source d’erreurs), un suivi manuel fastidieux des actions nécessaires à la gestion des modifications, des statuts de modification non transparents ou bien encore une mesure de la performance des processus et des outils extrêmement difficiles en raison d’une moindre intégration.

De ce fait, en 2015, Vaillant Group et PTC ont entamé la première phase du plan d’implémentation du PLM.

En quelques années le PLM Windchill de PTC a su se rendre indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Il est utilisé dans la mise en œuvre de nombreuses tâches essentielles telles que la création de variantes de produits commercialisables du Groupe, la gestion des eBOM et mBOM, la documentation relative aux produits (différents types), initialisation du premier échantillonnage…

Cette collaboration se poursuit aujourd’hui encore… Mais, les étapes majeures ayant déjà été franchis, nous pouvons en tirer les premières conclusions.

« L’après-implémentation PLM » a déjà induit de nombreux impacts positifs pour le Groupe Vaillant, ces quelques chiffres à l’appui :

Réduction de 28% de temps d’implémentation d’une modification

Amélioration de 53% du taux d’approbation des prototypes dès la première passe

Réduction de 16% des reprises

Réduction de 8% des délais de mise sur le marché

Le PLM semble donc être un véritable plus, une réelle valeur ajoutée si on l’implémente de manière efficace.

En effet, des facteurs clés permettent de réussir à implémenter efficacement le PLM et d’obtenir les résultats escomptés.

En voici quelques exemples ; consacrer suffisamment de temps à l’établissement d’une vision, d’une stratégie et d’une vue d’ensemble durables pour le PLM, en accord avec la stratégie de l’entreprise, accroître la portée du PLM à un nombre plus élevé et plus critique de processus et de services de bout en bout afin de créer la plus grande valeur ajoutée possible et d’obtenir le meilleur retour sur investissement…

