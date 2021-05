Les fondations de sa « maison numérique » : poser les bases d’un PLM d’entreprise solide pour réussir sa transformation

Deux sessions pour suivre toute l'actualité du PLM, le mardi 8 et mercredi 9 juin 2021 à 14h

Les industriels n’ont jamais eu autant besoin de pouvoir partager des informations en temps réel, de visualiser des données dynamiques et de collaborer. Avec un accès aux données facile et sécurisé offert à des équipes pluridisciplinaires et géographiquement dispersées, des processus orientés qualité et une approche de fabrication pilotée par les données, un PLM abouti peut ainsi véritablement transformer le développement de produits.

De la même manière qu’une maison a besoin de fondations pour durer dans le temps, toute entreprise disposant d’une colonne vertébrale solide sera plus apte à faire face aux transformations nécessaires pour se développer et rester performante dans un monde toujours plus changeant et concurrentiel.

C’est là que revêt tout l’intérêt d’un PLM d’entreprise solide, qui fournit l’infrastructure nécessaire pour créer son propre environnement numérique, et auquel il est possible d’ajouter d’autres modules selon ses propres besoins. Le PLM se révèle être un véritable pilier dans la continuité numérique.

Alors comment faire pour se lancer ?

La mise en place d’un fondement solide implique l’harmonisation des outils, des processus et des méthodologies d’ingénierie pour aboutir à un « système d’intelligence produit ». Les fabricants peuvent ainsi faciliter la collaboration interdisciplinaire à l’échelle mondiale, mais aussi assurer la fabrication simultanée en ingénierie et en usine et obtenir une qualité en boucle fermée.

C’est ce que propose Windchill, la solution PLM de PTC. Elle offre en effet de véritables fonctionnalités prêtes à l’emploi complètes ainsi que des applications hautement configurables basées sur les rôles et les tâches. L’accès en self-service aux données produit traçables est désormais permise aux non-experts qui n’utilisent généralement pas le PLM, tout en évitant la complexité et une personnalisation excessive.

Pour suivre toute l’actualité du PLM et en savoir plus sur les évolutions techniques et technologiques qu’il offre dans un contexte de transformation numérique toujours plus exigeant, rejoignez la prochaine conférence PLM en ligne mardi 8 et mercredi 9 juin 2021 à 14h.

Une occasion unique et ouverte à tous pour :