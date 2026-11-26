Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de novembre, « Simulation numérique : l’industrie face au défi de la diffusion », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Towards a Digital Twin of a Solar Power Plant

Théodore Michel

Mathématiques numériques, Calcul intensif et Données

Centre de mise en forme des matériaux (Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes)

Fondamentaux du Jumeau Numérique Humain pour la Collaboration Humain-CPS

Ben Gaffinet

Automatique, Traitement du signal et des images, Génie informatique

Centre de recherche en automatique (Nancy)

Modélisation et déploiement de systèmes avancés de jumeaux numériques

Hemawanshage Chethinga Manoj Herath

Informatique, données, IA

Services répartis, Architectures, Modélisation, Validation, Administration des Réseaux (Télécom SudParis)

Jumeaux Numériques, IA et Réseaux Optiques Autonomes

Chenyu Sun

Sciences et technologies de l’information et de la communication

Institut EURECOM (Sophia-Antipolis)

Vers des jumeaux numériques fiables pour la surveillance de l’environnement urbain intelligent

Junyi Zhong

Sciences et Techniques de l’Environnement

Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (Champs-sur-Marne)

Jumeaux numériques d’hydrosystèmes complexes pour la prévision des crues par les modèles à réseaux de neurones.

Julien Adounkpe

Sciences de la Terre et de l’Eau

HydroSciences (Montpellier)

Surveillance et diagnostic des moteurs asynchrones par analyse des signatures électriques : Apport du jumeau numérique

Stéphanie Moloverya

Automatique, Signal, Productique, Robotique

Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (Reims)

Jumeau Numérique du système ferroviaire : proposition d’une approche de production par les ontologies et la modélisation de domaine. Intégration au Système d’Information de SNCF Réseau

Alexis Chartrain

Informatique

Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes (Clermont-Ferrand)

Contribution à l’assistance en temps réel au forgeron pour l’étirage à chaud : conception d’un jumeau numérique du suivi de champ de température

Aya Midaoui

Procédés de fabrication – Génie mécanique

Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande. Metz