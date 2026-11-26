Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de novembre, « Simulation numérique : l’industrie face au défi de la diffusion », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Towards a Digital Twin of a Solar Power Plant
Théodore Michel
Mathématiques numériques, Calcul intensif et Données
Centre de mise en forme des matériaux (Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes)
Fondamentaux du Jumeau Numérique Humain pour la Collaboration Humain-CPS
Ben Gaffinet
Automatique, Traitement du signal et des images, Génie informatique
Centre de recherche en automatique (Nancy)
Modélisation et déploiement de systèmes avancés de jumeaux numériques
Hemawanshage Chethinga Manoj Herath
Informatique, données, IA
Services répartis, Architectures, Modélisation, Validation, Administration des Réseaux (Télécom SudParis)
Jumeaux Numériques, IA et Réseaux Optiques Autonomes
Chenyu Sun
Sciences et technologies de l’information et de la communication
Institut EURECOM (Sophia-Antipolis)
Vers des jumeaux numériques fiables pour la surveillance de l’environnement urbain intelligent
Junyi Zhong
Sciences et Techniques de l’Environnement
Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (Champs-sur-Marne)
Jumeaux numériques d’hydrosystèmes complexes pour la prévision des crues par les modèles à réseaux de neurones.
Julien Adounkpe
Sciences de la Terre et de l’Eau
HydroSciences (Montpellier)
Surveillance et diagnostic des moteurs asynchrones par analyse des signatures électriques : Apport du jumeau numérique
Stéphanie Moloverya
Automatique, Signal, Productique, Robotique
Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (Reims)
Jumeau Numérique du système ferroviaire : proposition d’une approche de production par les ontologies et la modélisation de domaine. Intégration au Système d’Information de SNCF Réseau
Alexis Chartrain
Informatique
Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes (Clermont-Ferrand)
Contribution à l’assistance en temps réel au forgeron pour l’étirage à chaud : conception d’un jumeau numérique du suivi de champ de température
Aya Midaoui
Procédés de fabrication – Génie mécanique
Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande. Metz
Vers un jumeau numérique pour la sécurité sur les chantiers de construction : application aux échafaudages soumis à des conditions de charge variables
Mohamad Al omari
Informatique
Laboratoire Arts et Métiers ParisTech d’Angers
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