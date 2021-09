Mobile Water Services accompagne vos projets

Approvisionnement temporaire en eau traitée fiable et sécurisé

Le processus de construction est soumis à de nombreux défis, notamment l’approvisionnement en eau traitée lors de la mise en service et le démarrage de nouvelles installations, l’exploitation continue d’actifs existants pendant une maintenance planifiée ou encore la gestion de fin de vie et le démantèlement d’une usine. Olivier Leclerc de Mobile Water Services de Veolia Water Technologies explique comment les sociétés d’ingénierie peuvent bénéficier de la location d’unités mobiles pour garantir une qualité et une quantité d’eau répondant aux spécifications du client mais également le respect des délais contractuels et du budget en toute sécurité.

La fourniture de services mobiles de traitement de l’eau est bien établie et Mobile Water Services de Veolia Water Technologies est bien placé pour répondre aux exigences des bureaux d’études et sociétés d’ingénierie. Les unités mobiles de traitement de l’eau sont par exemple couramment utilisées lors de la phase de démarrage d’une nouvelle centrale électrique où d’importants volumes d’eau d’appoint sont nécessaires pour le démarrage à froid. Ces volumes sont souvent supérieurs aux capacités de l’installation de traitement d’eau existante. Une solution mobile peut satisfaire ce besoin temporaire et accélérer le passage à la phase de production à pleine échelle, limitant ainsi les heures de production perdues.

Un exemple est une société d’ingénierie de premier plan dans le domaine de l’énergie thermique. L’entreprise propose le développement, la conception, la fabrication, la construction et la mise en service de centrales thermiques clés en main. Le client a été l’un des principaux acteurs dans la construction et de la mise en service de l’une des plus grandes centrales électriques de Pologne.

Le client a fait appel à l’équipe de Mobile Water Services pour accompagner le démarrage de la centrale avec 100 m³ / h d’eau déminéralisée.

Mobile Water Services a fourni quatre unités de filtration mobiles dont une constituée de trois filtres à poches montés sur châssis, une unité d’osmose inverse, une unité de déionisation et une pompe. Cette solution évolutive a permis de fournir de l’eau déminéralisée dans le respect des besoins en eau traitée du client et de la date de livraison contractuelle.

Les unités mobiles de traitement de l’eau peuvent également répondre à une demande temporaire en eau pour des applications telles que le rinçage et remplissage de circuits, le remplissage de chaudières, le nettoyage de condenseur, les rinçages de tuyauterie et le soufflage de vapeur, qui élimine les débris de construction ou encore des besoins en eau désoxygénée.

Les sociétés d’ingénierie doivent également planifier les travaux de maintenance et de rénovation des systèmes d’eau existants de leurs clients, tels que le remplacement de la résine, la maintenance des récipients sous pression, les mises à niveau des commandes, le nettoyage ou le remplacement des membranes d’osmose inverse, la maintenance des équipements de dosage de produits chimiques ou encore les travaux sur les usines de traitement des déchets.

Ces travaux peuvent entraîner une suspension totale des activités opérationnelles. Pour garantir la continuité des processus de production et éviter des temps d’arrêt coûteux, un système de traitement de l’eau temporaire peut être déployé pour fournir le remplacement complet ou partiel des divers processus pendant ce besoin provisoire.

Les fournisseurs de services d’eau mobiles peuvent aussi fournir des unités de traitement temporaires lors de variations dans l’approvisionnement ou la qualité de l’eau d’alimentation, comme le démontre l’expérience de l’un des premiers groupes chimiques mondiaux.

Le client fournit des sites de production et des services publics à ses clients dans un parc chimique. Les usines individuelles du parc sont approvisionnées en eau déminéralisée par le client. Des problèmes de filtration de l’eau brute ont conduit à des difficultés opérationnelles importantes, empêchant la production d’eau désionisée.

L’équipe de Mobile Water Services a mobilisé trois osmoseurs, trois unités de désionisation, deux pompes et deux unités de filtration. La solution a produit 200-250 m3/h d’eau traitée déminéralisée conformément aux directives VGB (Guideline for Feed Water, Boiler Water and Steam Quality for Power Plants / Industrial Plants), répondant aux besoins du client sans interruption 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour une période de trois mois.

Enfin, les fournisseurs de traitement d’eau mobile peuvent également intervenir au cours d’un projet de déclassement où souvent l’usine de traitement de l’eau doit continuer à fournir de l’eau traitée tout au long du projet. La quantité d’eau requise par le site peut diminuer et l’eau d’alimentation peut changer en raison d’autres activités de déclassement, entraînant une incertitude pour le processus. Les usines de traitement de l’eau sur site qui ont été conçues pour un certain débit peuvent ne pas être en mesure de gérer efficacement les débits variables ou les changements d’eau d’alimentation et peuvent également être coûteuses à entretenir.

Les nombreux avantages que les services d’eau mobiles peuvent apporter aux sociétés d’ingénierie ne sont malheureusement pas aussi connus qu’ils pourraient l’être, faisant de l’éducation un objectif clé pour les fournisseurs de services d’eau mobiles. Il est important que cette réflexion soit faite en amont de la mise en service, la maintenance et le déclassement d’usines, car il n’est pas rare que ces processus demandent plus d’eau que prévu initialement. Au fur et à mesure que la sensibilisation grandit, nous pouvons nous attendre à voir les services d’eau mobiles mis en œuvre plus fréquemment, offrant une source fiable et sûre d’eau traitée, soutenant la planification et aidant les sociétés d’ingénierie à livrer des projets dans les délais et le budget tout en maintenant des usines résilientes.

Pour plus d’informations, contactez:

[email protected]

Ou visitez: mobilewaterservices.com