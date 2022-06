Webinar : Comment définir un modèle pour un test de détection rapide

Le développement de dispositifs de test de détection rapide a permis de s’auto-diagnostiquer et même de s’auto-isoler dans le cas de maladies contagieuses. Le large éventail d’applications de ces tests, des tests de grossesse aux tests Covid-19,est facilité par la modélisation et la simulation, qui permettent un développement rapide et efficace des tests pour chaque application spécifique.

L’une des méthodes de détection rapide possibles est le test à flux latéral (LFA), également appelé test immunologique à flux latéral (LFIA) ou test immunochromatographique. Le LFA implique l’écoulement de fluides dans des milieux poreux, le transport à plusieurs composants de réactifs et d’anticorps, ainsi que des réactions chimiques homogènes ou hétérogènes. COMSOL Multiphysics offre des capacités de modélisation de l’écoulement multiphasique dans les milieux poreux, y compris l’écoulement réactif. Il offre la possibilité unique de définir l’adsorption-désorption et les réactions chimiques homogènes en tapant simplement les équations chimiques. Cette fonctionnalité rend très simple la création de modèles précis de dispositifs LFA.

Dans cette session, nous donnerons un aperçu des capacités de COMSOL Multiphysics dans la modélisation de l’écoulement multiphasique réactif dans les milieux poreux. Plus spécifiquement, nous démontrerons également comment définir un modèle et résoudre les équations du modèle pour un dispositif de test de détection rapide de LFA.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors connectez-vous à notre webinar du 5 Juillet prochain pour nous poser toutes vos questions !

Pour compléter ce webinar, un atelier de prise en main sur cette thématique aura lieu le vendredi 22 juillet prochain. Une fois votre inscription au webinar « Modélisation et Simulation des Tests de Détection Rapide » finalisée, cet événement associé vous sera proposé.

Découvrez les intervenants :