Modéliser les techniques de contrôle non-destructif avec COMSOL Multiphysics®

Le contrôle non-destructif est un outil indispensable à la qualité industrielle. La modélisation et la simulation numériques permettent d'augmenter sa puissance, de diversifier les techniques de CND, et de faciliter la compréhension des signaux résultants. COMSOL vous invite à un webinar en accès libre, jeudi 16 mars, sur la modélisation des différentes techniques de CND, avec des démonstrations en direct.

INSCRIPTION

Les différentes techniques de contrôle non-destructif sont largement utilisées dans l’industrie et dans la recherche pour évaluer la conformité des matériaux, des composants et des systèmes sans les soumettre à des dommages physiques. Cependant, la compréhension et l’explication des signaux résultants, l’étalonnage ou le développement d’équipements CND ou l’amélioration des techniques de CND peuvent être grandement facilités par la modélisation et la simulation numériques afin d’obtenir une vue approfondie des phénomènes physiques qui se produisent dans le matériau à tester.

COMSOL Multiphysics® est un logiciel de simulation qui peut être utilisé pour modéliser un large éventail de techniques de CND, notamment les contrôles par ultrasons, les contrôles électromagnétiques et la thermographie active.

Le jeudi 16 mars, de 11h à 12h, participez à ce webinar en accès libre, pour découvrir comment vous pouvez utiliser COMSOL Multiphysics® et ainsi développer des techniques de CND — y compris pour des géométries complexes — grâce à une simulation et une optimisation très précises.

Ce webinar comprend une démonstration en direct et il sera possible de poser des questions tout au long de la présentation ou lors de la session de questions-réponses à la fin. Alors inscrivez-vous pour assister à notre webinar du 16 mars !

Notez que ce webinar sera enregistré et mis à votre disposition sur notre site dès le lendemain de l’évènement.