Nouvelles mobilités et dispositifs connectés

[WEBINAR] Des Batteries Sûres et Performantes

Le développement des nouvelles mobilités et des dispositifs connectés repose fortement sur les avancées en terme d’autonomie et de fiabilité des batteries. Une compréhension précise de leur fonctionnement est nécessaire afin d’optimiser les performances de chaque configuration en condition réelle. Il est notamment nécessaire de s’assurer de la bonne gestion thermique de la batterie, afin d’éviter tout risque de vieillissement prématuré et de garantir la sécurité des usagers.

Devant la complexité des phénomènes physiques en jeu, qui peuvent coupler l’électrochimie, le transfert de chaleur ou la mécanique, la simulation multiphysique s’avère être un atout majeur. Dans ce webinar, nous verrons comment COMSOL Multiphysics® et son module Battery Design peuvent aider au développement des prochaines générations de batteries et faciliter l’intégration de ces batteries dans les dispositifs électriques finaux.

Intéressé(e)s ? Alors connectez-vous à notre webinar du 7 octobre pour nous poser toutes vos questions !

Présentateurs :