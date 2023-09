Planification écologique: Macron présentera « le cap » de la France le 25 septembre

Emmanuel Macron conclura lundi 25 septembre les discussions qui s'ouvrent cette semaine sur la planification écologique en présentant "la vision et le cap de la France", a annoncé lundi l'Elysée.

Après moult reports depuis le début de l’été, ce lundi marque le début d’une semaine d’échanges avec les forces politiques et la société civile que la présidence espère « nourris ».

Il s’agit de dévoiler la feuille de route pour atteindre les objectifs de la France en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre d’ici à 2030.

Si les « grands équilibres » de cette stratégie sont connus, le plan gouvernemental n’est « pas du tout finalisé », assure-t-on dans l’entourage du chef de l’Etat. Ce dernier répond ainsi à « la volonté des forces politiques » qui ont dit lors de la rencontre avec le président fin août à Saint-Denis vouloir « émettre des remarques et proposer des modifications », a ajouté un conseiller.

Le 25 septembre, en conclusion de ces échanges, et à l’issue d’une nouvelle réunion à l’Elysée, M. Macron prendra la parole pour détailler cette planification écologique, une « politique sans précédent en France depuis des décennies et sans équivalent en Europe », assure son entourage. Il s’attardera aussi sur les engagements de la France en matière de climat et de biodiversité sur la scène internationale.

D’ici à la fin de l’année, plusieurs déplacements présidentiels seront consacrés à l’illustration de sa stratégie.

« Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2023 Agence France-Presse. »