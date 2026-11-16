Principes et applications de la technique ALD (Atomic Layer Deposition) – Edition 2026

En plein essor depuis son développement en microélectronique, l’ALD s’étend aujourd’hui à de nombreux domaines, des batteries au photovoltaïque. Cette 2e édition actualise les connaissances sur ses principes, ses procédés et ses applications, à travers les contributions d’experts de la communauté française de l’ALD.

Depuis son développement dans les années 60-70, le procédé de dépôt chimique en phase vapeur ALD (Atomic Layer Deposition) ou dépôt de couches atomiques a gagné un fort intérêt grâce à sa capacité à produire des couches ultra-minces (quelques nm) de très bonne qualité, dans des conditions douces (basse température, pression de l’ordre du mbar ou du bar) avec une très bonne conformité. Historiquement développé pour l’industrie de la microélectronique, l’ALD (Atomic Layer Deposition) trouve aujourd’hui des applications dans des domaines allant du photovoltaïque, des MEMS, des batteries et des piles à combustible à l’encapsulation, l’électronique du futur, la photoélectrochimie, la santé, les fibres textiles, l’environnement, l’optique, la photonique, la bijouterie, la décoration….

Le procédé de dépôt de couches atomiques fonctionne par expositions successives d’un substrat à des précurseurs gazeux, deux dans le cas le plus simple. Le dépôt est basé sur des réactions gaz-solide saturées, auto-limitantes et séparées. Un procédé ALD optimisé provient de l’association du transport des précurseurs gazeux vers la zone de réaction, d’une chimie (adsorption et réactions chimiques) des précurseurs adaptée entre eux, à la surface du substrat, au film déposé et au réacteur utilisé, d’une activation thermique et/ou plasma. Le développement d’un tel procédé nécessite donc l’association de compétences en chimie moléculaire, transferts de masse transitoires et stationnaires, compréhension des mécanismes surfaciques et caractérisations de couches ultra-fines.

Un premier livre blanc dédié à l’ALD a été publié en 2016. Actualisant et complétant le livre blanc précédent, cette 2e édition rassemble des articles existants mis à jour ainsi que de nouvelles contributions, afin de présenter les évolutions de l’ALD au cours des dix dernières années, tant sur les procédés et les matériaux que sur les domaines d’application.

Les articles réunis dans ce volume sont proposés par des chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et doctorants, experts du domaine et membres de la communauté française de l’ALD, notamment réunie au sein du réseau RAFALD (Réseau des Acteurs Français de l’ALD).

Ce recueil s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants souhaitant approfondir leur connaissance de l’ALD, de ses principes à ses applications.