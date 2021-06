Réussir vos projets d’usinage CNC avec la fabrication à la demande

Xometry, la solution révolutionnaire pour la fabrication de pièces usinées.

Faire fabriquer des pièces usinées sur mesure dans un délai raisonnable, c’est l’idéal recherché par bon nombre d’entreprises et d’entrepreneurs. Or, il n’est pas rare de devoir attendre une à deux semaines pour obtenir un devis, de multiplier les échanges par e-mail pour convenir des détails du projet, tout cela sans même compter le temps nécessaire à la production des pièces. Mais il existe un moyen plus efficace d’obtenir des devis et de commander des pièces entièrement personnalisées.

Le système révolutionnaire de devis instantané en ligne de Xometry permet d’obtenir un devis d’usinage CNC en seulement quelques secondes. Rien de plus simple, il suffit de télécharger vos modèles CAD directement sur la plateforme sécurisée, et de sélectionner parmi une large sélection les options de fabrications souhaitées.

Un système automatisé pensé par des experts

En se basant sur les dernières techniques d’apprentissage automatique basées sur les réseaux neuronaux, les équipes d’ingénieurs de Xometry ont mis au point un algorithme de tarification et d’approvisionnement pour la fabrication de pièces sur mesure. Le système permet ainsi de recouper des milliers de données afin de fournir à l’utilisateur un devis instantané à un prix le plus compétitif possible.

Des algorithmes de géométrie computationnelle analysent les fichiers CAD 3D, importés sur la plateforme en toute sécurité, pour restituer avec précision les détails de conception pour la fabrication, et évaluer la complexité des pièces. Ces algorithmes s’inspirent de la manière dont un machiniste analyse la conception d’une pièce, et sont le résultat d’une collaboration continue entre les machinistes experts de Xometry et l’équipe de géométrie numérique.

Cette dernière extrait l’essence mathématique de ces connaissances pour atteindre une vitesse, une efficacité et une précision maximales lors du chiffrage automatique de l’outil.

Une puissant réseau de fabrication en Europe

Mais cette plateforme de devis instantané ne saurait exister sans un large et puissant réseau de fabricants partout en Europe. Lorsqu’un client confirme sa commande, c’est l’intégralité du système Xometry qui se met en marche. La plateforme croise les données des quelque 2000 partenaires certifiés, afin de constamment fournir des délais rapides et des prix compétitifs.

Du prototypage à la production en série, Xometry offre divers services d’usinage CNC en ligne pour la fabrication de pièces :

Fraisage CNC : bancs CNC opérant sur 3, 4, 5, 6 et 7 axes

Tournage CNC : tours à 2 axes, tours de type suisse

Perçage CNC : presses verticales, horizontales et radiales

Xometry vous permet de choisir parmi plus de 30 matériaux pour vos projets d’usinage CNC (aluminium, acier, acier inoxydable, cuivre, titane, polymères) et offre un large choix d’options de finition (anodisation, passivation, revêtement par poudre, nickelage et chromage, polissage, recuit et bien d’autres).

Outre l’usinage CNC, Xometry offre également des services de production de pièces de tôlerie (découpe au laser, au plasma, au jet d’eau), d’impression 3D (SLS, FDM, SLA, MJF, Carbon DLS, DMLS et Polyjet) et de moulage par injection dans plus de 60 matériaux différents.

La solution parfaite pour toute industrie

Xometry travaille avec une clientèle variée dans toute l’Europe, de start-ups aux entreprises du classement Fortune 100, comme Bosch et BMW. L’entreprise offre également ses services de fabrication à la demande aux particuliers, quel que soit le type de projet.

Un dispositif pour lutter contre le Covid-19

Le cas de Paul Byrne est un excellent exemple. Dès janvier 2020 et alors que la pandémie de Covid-19 prend de l’ampleur, cet ingénieur britannique se lance dans la création d’un nouveau dispositif pour combattre le virus. Il met ainsi au point un système de filtre baptisé Viralink® destiné à assainir l’air et réduire à 99% le risque de contamination.

Pour se faire, il s’est tourné vers la plateforme de Xometry : “Il était important pour moi de trouver un fournisseur européen fiable. Je peux désormais commander toutes les pièces nécessaires à la fabrication de Viralink à un seul et même endroit”. L’ingénieur commande ainsi des pièces métalliques CNC en ligne, directement sur le site de Xometry, et reçoit les pièces finies par la poste en seulement quelques semaines. Il ne lui reste plus qu’à les assembler. « J’ai fait mon travail d’ingénieur, Xometry a fait le sien en tant que fournisseur – maintenant nous pouvons lutter ensemble contre cette terrible pandémie », racontait alors Paul Byrne.

Un rêve d’enfance réalisé par usinage CNC

Eric Cunha est lui aussi ingénieur, à la retraite, ayant fait toute sa carrière dans le domaine du nucléaire. En période de Covid, et tandis qu’il est amené à passer plus de temps avec ses petits-enfants, il décide de commander les pièces manquantes d’un jeu d’échecs commencé cinq décennies auparavant. Il réalise ainsi les designs et trouve sur le site de Xometry toutes les informations qu’il cherchait : “En naviguant sur le site, j’ai tout de suite compris que Xometry avait les capacités nécessaires en usinage CNC (tournage et fraisage) pour réaliser mes pièces, même pour les pièces plus complexes comme les cavaliers.”

Une fois les designs 3D confirmés par ce dernier, la production est lancée. Eric Cunha ne tarde pas à recevoir les pièces qu’il décrit comme “impeccables” et à un prix défiant toute concurrence. “C’est d’ailleurs là que repose la force de Xometry : le réseau et la capacité à faire usiner les pièces par l’entreprise la plus adaptée, ce qui vous permet d’avoir des prix attractifs”, raconte l’ingénieur.

Comment obtenir un devis en ligne

Pour obtenir un devis instantané, il suffit d’importer vos fichiers CAD sur la plateforme Xometry et de sélectionner les options de fabrication souhaitées. Une fois que votre devis est prêt, vous pouvez passer la commande et obtenir vos pièces usinées CNC ou toute autre pièce personnalisée dans un délai de 2 à 4 semaines.

Vous êtes accompagnés à chaque étape de votre projet par une équipe francophone disponible pour vous conseiller, répondre à vos éventuelles questions et s’assurer du respect des délais et de la qualité des pièces commandées.

Besoin de pièces usinées CNC ? En tournage ou en fraisage ? Contactez Xometry dès maintenant à l’adresse suivante : info@xometry.eu.