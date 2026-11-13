Revue du Magazine d’Actualité #91 du 9 au 13 novembre

Entre l'attribution officielle d'une cyberattaque d'ampleur contre la grande distribution et un salon naval record, la semaine a été placée sous le signe de la souveraineté technologique.

Du côté des laboratoires et de l’industrie, le vivant, l’IA et les grandes hauteurs ouvrent de nouvelles pistes d’innovation.

🛡 DÉFENSE & CYBERSÉCURITÉ

Après le sabotage des systèmes frigorifiques, les infrastructures industrielles françaises face à la menace cyber iranienne

La France a officiellement attribué à une unité des Gardiens de la révolution iranienne le sabotage des contrôleurs frigorifiques d’environ 700 sites de grande distribution en octobre. L’affaire met en lumière la vulnérabilité des systèmes industriels exposés sur Internet.

🧊 Décrypter la menace cyber iranienne sur l’industrie

Euronaval 2026 : des innovations qui dessinent le futur de la guerre navale

Le salon de l’industrie navale de défense a battu un record d’exposants. Drones de surface à bas coût, essaims autonomes et détection sous-marine assistée par IA s’imposent dans un contexte de réarmement mondial.

⚓ Embarquer pour les innovations d’Euronaval 2026

Des protections balistiques intelligentes capables de détecter leurs propres dégradations

La start-up bretonne ArmorCheck lève 1 M€ pour industrialiser un capteur passif et sans fil intégré aux plaques céramiques des gilets pare-balles. Ce capteur permet de repérer des fissures invisibles à l’œil nu.

🦺 Voir comment les protections balistiques s’autodiagnostiquent

🧬 NUMÉRIQUE & BIOTECH

Vincent Franceschini : « Le stockage sur ADN élimine le “rafraîchissement technologique” qui va s’accélérer avec l’IA »

Biomemory lance DNA Shield, un service de sauvegarde souveraine sur ADN synthétique. Il est conçu pour conserver des données critiques pendant plus d’un siècle, sans renouvellement régulier du matériel.

💾 Plonger dans l’archivage de données sur ADN

Des bactéries capables de calculer : une nouvelle étape vers l’informatique biologique

Des chercheurs du MIT ont relié des colonies de bactéries génétiquement modifiées pour former des circuits biologiques capables d’effectuer des opérations logiques et des additions. Des applications sont envisagées en agriculture.

🦠 Découvrir les bactéries qui calculent

⚡ MATÉRIAUX & ÉNERGIE

L’IA accélère le développement de nouveaux matériaux chez Saint-Gobain

Avec la plateforme Microsoft Discovery, les équipes R&D de Saint-Gobain explorent de nouvelles molécules pour des additifs cimentiers bas carbone. Elles annoncent des gains de productivité spectaculaires.

🏗 Explorer la R&D matériaux dopée à l’IA

« GICON-Höhenwindturm » : un nouveau cap pour l’éolien terrestre ?

En Allemagne, une tour télescopique de 365 mètres place le moyeu d’une éolienne à 300 m pour capter des vents plus réguliers. Le rendement réel et la rentabilité du projet restent à confirmer.

🌬 Prendre de la hauteur avec l’éolien terrestre

👓 Bon week-end et bonne lecture 📰