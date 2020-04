Rohde & Schwarz France lance une nouvelle série de webinaires techniques en direct et à la demande.

Chaque mardi, mercredi et jeudi, des sessions de 30 minutes, en français et en direct, sont désormais proposées, à qui le souhaite, tout au long du mois d’avril.

En cette période, où notre santé reste la plus importante et notre confinement une nécessité, l’équipe d’Ingénieurs d’Application de Rohde & Schwarz France présente des rendez-vous réguliers afin de rester connectés mais surtout pour proposer une série de webinaires techniques sur plusieurs thématiques et dans différents domaines d’application.

Les sessions se dérouleront chaque mardi, mercredi et jeudi de 11h00 à 11h30, du 7 avril au 5 mai 2020. La participation à ces webinaires est gratuite et requiert une inscription en ligne accessible depuis le site internet rohde-schwarz.com.

Nous vous invitons à consulter l’agenda et la liste des thématiques ci-dessous :

Mardi 7 avril

Introduction technique à la génération de signaux analogiques très haute performance pour applications radar

Programme : Démonstration des capacités et fonctions du R&S®SMA100B et de ses applications pour le développement de récepteur radar et ses composants

Mercredi 8 avril

Introduction technique au debugging CEM : Quels outils pour quels tests ?

Programme : Comment choisir au mieux son instrument en fonction de son objectif et des mesures souhaitées ?

Jeudi 9 avril

Introduction technique à la mesure de couverture 5G

Programme : Mesure et analyse de la couverture d’un réseau 5G, utilisation scanner R&S®TSME6

Mardi 14 avril

Introduction technique à la simulation de menace radar en guerre électronique : R&S®Pulse séquencer et R&S®SMW200A

Programme : Démonstration pas à pas d’une génération d’environnement électromagnétique

Mercredi 15 avril

Introduction technique à la mesure faible courant IOT

Programme : Le défi de la mesure des courants de veille d’un IOT pour optimiser la consommation de puissance

Jeudi 16 avril

Introduction à la technique à la mesure de bruit de phase d’un VCO, dérivant en fréquence, avec un analyseur de spectre

Programme : Quelles sont les capacités et limitations pour la mesure le bruit de phase à partir d’un analyseur de spectre ?

Mardi 21 avril

Introduction technique aux solutions d’analyse 5G NR MIMO

Programme : Rappel sur la technologie 5G NR et présentation des solutions d’analyse 5G NR MIMO

Mercredi 22 avril

Introduction technique à l’analyse de Jitter : Nouvelle approche

Programme : Décomposition du Jitter incluant la réponse impulsionnelle pour une analyse plus rapide et flexible d’une liaison série

Jeudi 23 avril

Introduction technique au test CISPR : Conformité de la FFT

Programme : Au-delà du facteur vitesse, quels sont les intérêts supplémentaires à utiliser la FFT en mesure EMI-CISPR ?

Mardi 28 avril

Introduction technique aux mesures PSRR

Programme : Étudier la stabilité d’une alimentation régulée et la qualité de celle-ci avec un oscilloscope (Bode Plot)

Mercredi 29 avril

Introduction technique des alimentations à deux quadrants pouvant simuler une batterie

Programme : Comment utiliser une alimentation en mode source ou sink, en tension et courant ? Fonctionnement en mode batterie

Jeudi 30 avril

Introduction technique à l’analyse de réseaux vectorielle

Programme : Principe de l’analyseur de réseau, nécessité du calibrage et bonnes pratiques pour réaliser une mesure de qualité

Mardi 5 mai

Introduction technique au LTE-M : Une technologie dédiée à l’internet des Objets

Programme : Quelles sont les principales caractéristiques à vérifier sur un objet connecté en LTE-M

En parallèle, Rohde & Schwarz France prendra le soin d’enregistrer toutes les sessions pour les mettre à disposition sur le site rohde-schwarz.com pour les personnes qui n’auraient pas pu y participer ou souhaitant revoir le webinaire.

Dès à présent, les précédentes sessions enregistrées sur la DDR3/4, la décomposition du Jitter ou encore les sondes pour oscilloscopes de ces derniers mois sont disponibles sur demande.

Pour plus d’informations, sur les webinaires à venir ou à la demande, consultez le site internet https://www.rohde-schwarz.com/fr/m4c/programme-formations-a-distance_253014.html

