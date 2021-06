Se protéger efficacement de la corrosion

Webinar en accès libre le 17 juin à 11h

La corrosion est un phénomène naturel de dégradation des matériaux, notamment métalliques, pouvant causer des dommages graves et souvent difficilement réparables sur diverses structures dont la durabilité et la sécurité sont alors remises en question. De nombreux domaines sont concernés tels quel les ouvrages d’art, le transport de personnes ou d’énergie, l’électronique, etc.

En 2016, une enquête de la NACE estimait que l’impact global de la corrosion représentait chaque année 2500 milliards de dollars (3% du PIB des pays industrialisés) et que l’on pourrait réduire ces coûts de 15 à 55% en mettant en œuvre des mesures préventives adaptées (protection cathodique par anode sacrificielle ou par courant imposé, film de passivation, etc). Cela requiert en pratique de comprendre et de prédire les phénomènes de corrosion et ensuite d’appliquer les mesures de protection les plus pertinentes. C’est ce que permet la simulation multiphysique.

Dans ce webinar, nous montrerons via des exemples de protection cathodique que COMSOL Multiphysics® et son module Corrosion proposent une modélisation fidèle tenant compte des processus électrochimiques et des matériaux dans leur environnement (milieu marin, atmosphère humide, bouillard salin, etc.). Avec l’avantage d’intégrer directement les couplages de l’électrochimie avec la mécanique, la thermique ou la dynamique des fluides par exemple.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors connectez-vous à notre webinar du 17 Juin prochain pour nous poser toutes vos questions !

Les intervenants :