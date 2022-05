Simulation Electronique Ansys : prototypage/validation virtuel

Webinar en accès libre le mercredi 15 juin à 11h

Ce webinar abordera l’utilisation de la simulation pour la conception et la validation de produits électriques et électroniques, allant du prototypage virtuel au test virtuel avec Ansys, et couvrant entre autres : PCB, Antenne/Radar, composant RF, électrification/eDrive-eMotor, test CEM et intégrité de signal.

Sommaire :

1- Introduction à la simulation électromagnétique avec Ansys

Speaker Amazir Moknache- Senior Application Engineer EBU Ansys et Cyril Chastang – Senior Application Engineer EBU Ansys

Prototypage, design et test virtuel en haute fréquence :

Design et prototypage 3D de composants RF/HF, Antennes et Filtres avec Ansys HFSS Test et scenario virtuel 3D : installation d’antenne, simulation de scenarios de communications complexes 3D indoor/outdoor, Simulations Radar Simulations de cartes PCB complexes, Intégrité de signal, Intégrité de puissance avec Ansys Siwave Simulation multiphysique : couplage électrothermique et électro-thermomécanique



2- Simulation pour l’Electrification

Speaker Fréderic Bocquet – Senior Manager Application Engineering EBU Ansys

Design et Prototypage de composants magnétiques tel que l’e-Motor, transformateur, bus-bar/cable, inducteur, inverter, capteurs, actionneur, WPT

Design pour Power Electronics et integration circuit/systeme – Filtres, contrôle-commande Powermodule / inverter / moteur, …

Illustration au design d’ePowertrain et validation EMC/EMI (avec impact vehicule) – E-Drive Design, E-drive EMC/EMI (CE-RE), impact CEM E-drive sur vehicule

3- Conclusion Q&A

Les intervenants :