La simulation numérique permet aux industriels de concevoir, tester et optimiser leurs produits tout en limitant le recours aux prototypes physiques. Pourtant, son adoption reste confrontée à des obstacles économiques, techniques et humains, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises.

Un extrait de « La simulation numérique – Pratiques et enjeux d’innovation », par Jean-François SIGRIST

La simulation numérique repose sur la représentation mathématique de phénomènes physiques, dont le comportement est reproduit grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Elle permet notamment d’anticiper la résistance d’une pièce mécanique, d’étudier un écoulement ou d’évaluer les performances d’un équipement avant sa fabrication. Dans de nombreuses applications industrielles, la simulation numérique mobilise trois fonctions complémentaires. La première consiste à définir les caractéristiques géométriques et physiques du système étudié, la deuxième à le découper en éléments de calcul et la troisième à résoudre les équations mathématiques décrivant son comportement.

Cette approche contribue à réduire les essais expérimentaux, à explorer différentes configurations et à optimiser les procédés industriels. Elle constitue également un outil d’aide à la décision, notamment pour améliorer la sécurité, diminuer les consommations énergétiques ou prolonger la durée de vie des équipements.

Les grands groupes industriels ont progressivement intégré la simulation numérique à leurs processus de conception et de fabrication. Ils disposent désormais de compétences spécialisées et de méthodes éprouvées, tandis que les petites et moyennes entreprises rencontrent davantage de difficultés pour adopter ces outils.

Investissements et compétences, deux leviers pour développer la simulation numérique

Le développement de la simulation numérique dans l’industrie repose notamment sur la capacité des entreprises à mobiliser les investissements nécessaires. Les licences logicielles, les équipements informatiques et le recrutement de spécialistes représentent des dépenses dont l’ampleur varie selon les besoins et les ressources disponibles.

L’évaluation du retour sur investissement constitue également un enjeu important. Les bénéfices de la simulation ne se mesurent pas uniquement à travers les économies directement réalisées. Ils se traduisent aussi par une amélioration de la conception des produits, une réduction du nombre de prototypes, une meilleure maîtrise des risques et une optimisation des procédés industriels. Ces gains s’inscrivent dans une démarche globale de performance, associant les outils numériques à l’organisation de la production et aux compétences des équipes.

Plusieurs solutions permettent aujourd’hui d’envisager un déploiement progressif et adapté aux moyens de chaque entreprise. Les logiciels fonctionnant avec des ressources informatiques limitées, les outils open source et les prestations de calcul externalisées offrent ainsi différentes possibilités pour accéder à la simulation numérique sans mobiliser immédiatement des investissements importants ni constituer une équipe spécialisée.

La montée en compétences représente un autre facteur essentiel de son développement. La simulation mobilise des connaissances en mathématiques appliquées, en physique et en informatique, ainsi qu’une compréhension approfondie des phénomènes industriels étudiés.

L’enjeu consiste donc à favoriser la complémentarité entre les spécialistes des méthodes numériques et les professionnels disposant d’une connaissance pratique des produits et des procédés. Cette complémentarité permet de mieux exploiter les possibilités de la simulation numérique et d’en tirer des résultats utiles pour améliorer les produits et les procédés industriels.

Pour les PME, des actions de sensibilisation et d’accompagnement peuvent faciliter cette appropriation. Une meilleure connaissance des applications possibles et des bénéfices attendus permet d’identifier les usages les plus pertinents. Associée à une analyse des besoins et à un accompagnement technique adapté, cette démarche favorise le choix des outils, leur intégration progressive dans les processus industriels et le développement de nouvelles pratiques.

Fiabilité des résultats et performance des calculs, des progrès à poursuivre

L’amélioration continue de la fiabilité des résultats constitue, pour sa part, un axe majeur de développement de la simulation numérique. Les modèles mathématiques reposent sur des hypothèses qui définissent leur domaine de validité. La précision des simulations dépend ainsi des propriétés physiques retenues, de la qualité des données disponibles et des méthodes de calcul employées, notamment de la finesse et de la qualité du découpage numérique (le maillage) des objets ou des domaines étudiés.

Les progrès de la modélisation permettent de représenter des phénomènes physiques toujours plus complexes et d’élargir les possibilités d’application. En aérodynamique, par exemple, la simulation des écoulements turbulents bénéficie de méthodes numériques de plus en plus élaborées. Les essais en soufflerie conservent toutefois un rôle essentiel pour confronter les prédictions aux observations et améliorer les modèles.

Simulation et expérimentation apparaissent ainsi comme deux approches complémentaires. La confrontation des résultats numériques aux mesures physiques, la qualification des méthodes et la formalisation de bonnes pratiques contribuent à renforcer la confiance dans les calculs et à sécuriser leur utilisation dans les décisions industrielles.

L’évolution des capacités informatiques ouvre également de nouvelles perspectives. L’augmentation de la puissance de calcul facilite l’étude de systèmes complexes et le couplage de plusieurs phénomènes physiques au sein d’un même modèle. Parallèlement, des méthodes d’optimisation permettent de gagner en efficacité. La réduction de modèles, notamment, offre la possibilité d’explorer rapidement de nombreuses configurations sans devoir réaliser systématiquement des simulations complètes.

L’accès à des ressources informatiques externalisées constitue une autre possibilité pour les entreprises souhaitant bénéficier de capacités de calcul supplémentaires. Cette évolution s’accompagne d’une attention particulière à la protection des données industrielles, dont certaines représentent un patrimoine stratégique. Le choix de solutions adaptées aux exigences de confidentialité et de sécurité devient ainsi un élément à part entière de la stratégie numérique des entreprises.

La diffusion de la simulation numérique s’appuie finalement sur une dynamique associant innovations technologiques, développement des compétences et évolution des pratiques industrielles. L’amélioration des logiciels, l’augmentation des performances informatiques et le perfectionnement des méthodes de validation contribuent à rendre ces outils toujours plus accessibles et efficaces. Leur intégration progressive dans les processus de conception et de production ouvre par conséquent de nouvelles perspectives en matière d’innovation, de compétitivité et de maîtrise des performances industrielles.