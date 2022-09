Webinar : simuler la thermique des batteries

Le développement de nouvelles technologies de mobilité électrique et de dispositifs connectés dépend fortement des progrès réalisés en matière d'autonomie et de fiabilité des batteries. Ce webinar vous donnera des clés pour une compréhension précise de leur fonctionnement afin d'optimiser chaque configuration en conditions réelles.

Compte tenu de la complexité des phénomènes physiques impliqués dans le développement des batteries ; notamment les couplages entre l’électrochimie, le transfert thermique et la mécanique ; la simulation multiphysique est un atout majeur.

Organisé le 20 octobre de 11h à 12h, ce webinar soulignera la nécessité d’assurer une bonne gestion thermique de la batterie et des conditions de fonctionnement et de performance optimales. Ces points de vigilance évitent tout risque de vieillissement prématuré ainsi que tout risque lié à la sécurité des utilisateurs.

Ce wébinaire sera aussi l’occasion de voir comment COMSOL Multiphysics® et le Battery Design Module peuvent faciliter l’intégration des batteries dans les appareils électriques finaux, aider à la conception des systèmes de refroidissement et simuler le comportement d’un pack de batteries lors d’un scénario catastrophique tel que l’emballement.

Loïc Renversade et Paolo Casco animeront ce webinar :

Loïc Renversade est Ingénieur d’Applications chez COMSOL depuis 2019. Auparavant, il a effectué un postdoctorat de deux ans au CEA, sur une ligne de micro-diffraction des rayons X de l’ESRF. Ingénieur diplômé de l’École des Mines de Saint-Etienne, il est aussi titulaire d’un doctorat en science et génie des matériaux de l’Université de Lyon.

Paolo Casco a aussi rejoint COMSOL France en tant qu’ingénieur d’applications en 2019. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSEIRB-MATMECA, en modélisation mathématique et mécanique appliqué à la mécanique des fluides et aux transferts de chaleur.

Inscrivez-vous sur le site de COMSOL pour assister à ce webinar en libre accès organisé le 20 octobre.

Un atelier pratique sur ce sujet aura lieu le vendredi 4 novembre. Suite à la confirmation de votre inscription au webinar « Simuler la Thermique des Batteries », vous recevrez plus d’informations sur cet événement associé.

Un webinar en partenariat avec