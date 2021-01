Simuler le changement de phase et le stockage d’énergie

Inscrivez-vous à l’événement en ligne le jeudi 4 février 2021 de 11h à 12h00

Lien d’inscription

Les matériaux à changement de phase (MCP) ont une capacité à céder ou stocker une quantité considérable d’énergie. C’est une propriété très utile pour différentes applications comme les matériaux de construction, le refroidissement de composants électroniques ou encore certaines applications médicales.

D’autres problématiques en transfert de chaleur incluent naturellement un ou plusieurs changements de phase, comme certains procédés de fabrication. Citons par exemple le soudage, la fabrication additive, l’injection, la coulée continue. La diversité des applications où interviennent les effets thermiques du changement de phase en font un phénomène physique incontournable. Comment le prendre en compte en simulation ?

Dans ce webinar, nous montrerons à partir d’exemples différentes approches (capacité thermique massique apparente, frontière mobile selon la condition de Stefan notamment) pour prendre en compte changement de phase et stockage d’énergie avec le logiciel COMSOL Multiphysics® et son module Heat Transfer. De plus nous aborderons la question du transfert de chaleur en milieu poreux à l’équilibre local et hors équilibre local, cette dernière situation correspondant au fait que la température des phases fluides et solides diffèrent.

Les intervenants :

Paolo Casco a rejoint COMSOL France en tant qu’ingénieur d’application en 2019. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSEIRB-MATMECA, en modélisation mathématique et mécanique appliqué à la mécanique des fluides et aux transferts de chaleur.

Loïc Renversade est ingénieur d’applications chez COMSOL. Il a étudié au CEA, où il a travaillé sur une ligne de micro-diffraction des rayons X de l’ESRF. Il est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Saint-Etienne et titulaire d’un doctorat en science et génie des matériaux de l’Université de Lyon.