La conception d’une voiture nécessite de prendre en compte l’écoulement de l’air autour du véhicule à différentes vitesses. Le but est d’optimiser l’aérodynamisme mais aussi de limiter les modes de vibrations indésirables, par exemple, de ses portes.

Ce dernier est un exemple d’interaction fluide-structure et sera présenté lors de ce webinaire sur une modèle de voitures de sport. Cet exemple utilise un modèle de simulation grandes échelles de turbulence (LES) pour calculer le champ d’écoulement turbulent détaillé autour de la voiture, qui est ensuite utilisé pour effectuer une analyse structurelle de la porte afin d’évaluer ses contraintes et déformations.

Plus généralement, l’interaction fluide-structure intervient dans une multitude de systèmes physiques, de très petites tailles, comme dans des dispositifs MEMS à application biomédicale, et de plus grandes, comme dans des véhicules ou des systèmes de production d’énergie où interviennent des turbines, des vannes et des pompes. Les fluides en jeu peuvent être l’air, l’eau ou des fluides complexes comme des polymères, des métaux et des fluides biologiques. Les éléments de structure peuvent être fixes ou mobiles, et leur loi de comportement matériaux linéaire ou non-linéaire. Un cas complexe est l’écoulement du sang dans un cœur.

Ce webinar abordera les points les plus importants à prendre en compte lors de la simulation de l’interaction fluide-structure avec COMSOL Multiphysics® et ses modules Structural Mechanics et CFD : choix du régime de l’écoulement, mise en place d’un couplage multiphysique, hypothèses et fonctionnalités de mécanique des structures, maillage, exécution d’une séquence de calcul et post-traitement.

Pour compléter ce webinar, un atelier de prise en main sur cette thématique aura lieu le 25 Mars prochain. Une fois votre inscription au webinar « Simuler l’Interaction Fluide-Structure » finalisée, cet événement associé vous sera proposé.

