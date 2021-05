Smart Charging : Étape clé des tests du véhicule électrique ou hybride rechargeable

Webinaire en accès libre le jeudi 24 juin à 15h !

Avec un marché du véhicule électrique rechargeable en plein essor, comment tester efficacement, dans le respect des normes en vigueur, les interfaces d’interconnexion et le transfert d’énergie entre la station de recharge et la voiture ? Pour découvrir comment valider les différents protocoles de communication, suivez notre webinaire le jeudi 24 juin à 15h !

Lors du développement de nouvelles technologies de recharge, la vitesse de chargement de la batterie est une préoccupation majeure. Dans un système de recharge intelligent (Smart Charging), les véhicules électriques et les bornes de recharge partagent des données en temps réel. Par conséquent, la borne sait combien d’énergie est nécessaire et disponible pour une période de temps donnée. Cela optimise l’utilisation des sources d’énergie, évite la surcharge du système et accélère la vitesse de charge.

Les défis qui vous attendent

Un grand nombre de fabricants de véhicules électriques (VE) et de bornes de recharge (EVSE) développent et fournissent des logiciels pour leurs plates-formes individuelles. L’infrastructure de recharge est également hétérogène et dépend des conditions locales. Par conséquent, tous les logiciels doivent se référer à des normes globales pour être ensuite validés.

Pour parvenir à une communication transparente entre le VE et les bornes de recharge, plusieurs normes, telles que CHAdeMO, DIN/ISO 15118, GB/T, ChaoJi, etc.., doivent être prises en compte lors de l’introduction de chargeurs embarqués pour véhicules électriques dans le monde entier. Ces normes aident non seulement les clients qui peuvent facilement passer d’un fabricant à l’autre, mais elles aident également les fabricants eux-mêmes en harmonisant et en facilitant ainsi leurs processus de développement. Cependant, ces normes conduisent à des efforts importants au cours du processus de développement. Mais celles-ci ne garantissent toujours pas une interopérabilité totale.

En plus des défis de communication, de nombreux composants électroniques de puissance sont impliqués dans le transfert d’énergie. Cela conduit à des efforts supplémentaires concernant la sécurité et la robustesse du processus de recharge car nous avons affaire à des tensions, courants et puissances élevés.

Qu’est-ce que la solution dSPACE Smart Charging ?

Les normes de charge mondiales incluent des descriptions de tests, qui facilitent les tests d’interopérabilité entre la station de recharge et le véhicule électrique.

Pour développer et tester les technologies impliquées dans le processus de recharge des véhicules électriques, nous proposons un portefeuille de solutions complet comprenant des tests de communication pure ainsi que des bibliothèques de tests prédéfinies. De plus, dSPACE fournit des bornes de recharge prêtes à l’emploi avec une flexibilité totale en ce qui concerne la tension de sortie DC et AC pour charger de vrais véhicules électriques.

Notre solution dSPACE Smart Charging offre des options d’application polyvalentes, y compris la simulation de stations de recharge ainsi que la simulation, le test et le développement de contrôleurs de communication pour véhicules électriques ou de chargeurs embarqués complets. De cette manière, il accompagne à la fois les constructeurs de véhicules électriques et les fabricants de bornes de recharge dans le développement et le test de technologies de recharge intelligente, tant pour la communication que pour le transfert d’énergie.

Webinaire en accès libre le 24 juin à 15h

Si vous souhaitez découvrir notre solution « Smart Charging» liée à la validation des différents protocoles de communication pour la recharge de véhicule électrique ou hybride, et pour en savoir plus sur les différents cas d’utilisations possibles, inscrivez-vous dès maintenant !