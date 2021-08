Santé : améliorer les résultats et la productivité

De nombreux défis à surmonter pour un secteur soumis à de multiples contraintes

Le domaine des technologies de la santé évolue à mesure que nos sociétés se transforment et se complexifient. De ce fait, les entreprises du secteur ont dû s’adapter et faire preuve de réactivité et d’innovation pour rester compétitives et surmonter les défis inhérents au système de santé français.

Leurs principaux défis :

Des coûts de conception et de développement produit élevés

De nombreuses réglementations et restrictions gouvernementales

D’importantes exigences entourant la technologie et l’intégrité des données

Garantir la qualité des produits et limiter le taux de rappel

Des fabricants de dispositifs médicaux mis à l’épreuve

Cet environnement très complexe et les nombreux défis auxquels ils font face n’ont pas été sans conséquences sur les acteurs du domaine des technologies de la santé. En effet, ces derniers ont vu leurs processus internes perturbés et ont, pour certains, enregistré une forte baisse de leur rentabilité.

Voici quelques exemples des perturbations observées:

L’augmentation des dépenses de R&D, notamment due à la complexification des dispositifs

L’apparition d’une concurrence accrue

L’augmentation et diversification des attentes des clients

La nécessité d’accélérer l’introduction de nouveaux produits (NPI : New Product Industrialization)

Transformation numérique et PLM : un enjeu prioritaire des entreprises de dispositifs médicaux

De nombreux acteurs du secteur ont fait le choix d’investir dans le PLM pour surmonter les défis auxquels ils doivent quotidiennement faire face.

Les avantages inhérents à l’implémentation de cette technologie sont nombreux :

Accélération des cycles de conception et des délais d’approbation des organismes de réglementation

Réduction des risques et du taux de rappel

Diminution des coûts (de conception, développement, fabrication)

Cette solution permet ainsi la mise en œuvre de processus de conception et de fabrication intelligents.

Choisir le PLM pour donner du sens à l’innovation

Le PLM a su prouver sa valeur auprès de nombreux leaders du marché, notamment Philips. En effet, l’entreprise néerlandaise, leader du marché dans le domaine des technologies de la santé, s’est rendu compte que les efforts nécessaires pour se conformer aux très nombreuses réglementations entravaient fortement son objectif principal : offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs, aux patients et aux professionnels de la santé.

Le PLM s’est révélé être la meilleure solution pour établir un fil numérique aux bases solides, permettant aux parties prenantes de travailler ensemble pour répondre aux réglementations plus rapidement, laissant ainsi du temps pour l’innovation.

