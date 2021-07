Toute l’impression 3D sur la plateforme en ligne Xometry

Xometry, partenaire incontournable pour tous vos projets d’impression 3D

Pièces automobiles, construction de bâtiments, prothèses médicales, biens de consommation… L’impression 3D s’est imposée comme un procédé de fabrication incontournable au cours des vingt dernières années. Elle touche désormais tous les secteurs et est au cœur de nombreux enjeux. Alors pourquoi ne pas faire appel à un prestataire digne de confiance et capable de réaliser tous types de projets d’impression 3D en seulement quelques jours ?

Le système de devis instantané de Xometry permet d’obtenir en quelques clics une estimation chiffrée pour l’impression 3D, aussi bien pour le prototypage que pour la production en série. Pour cela, rien de plus simple que de télécharger vos designs sur la plateforme sécurisée et de choisir technologie, matériaux et autres finitions parmi une large sélection.

Toutes les technologies 3D sur une seule plateforme

Une fois vos fichiers CAD téléchargés sur la plateforme, vous avez alors accès à la plus grande capacité de production en Europe pour l’impression 3D. Xometry propose sur sa plateforme pas moins de sept technologies d’impression 3D et ne cesse de se développer et d’élargir son offre :

HP Multi Jet Fusion (MJF) : cette technologie produit des pièces très précises et durables à des vitesses rapides comparées aux autres technologies de fusion

: cette technologie produit des pièces très précises et durables à des vitesses rapides comparées aux autres technologies de fusion Dépôt de fil fondu (FDM) : cette technologie est réputée pour sa large sélection de matériaux, sa précision et sa capacité à imprimer des pièces de grands volumes

: cette technologie est réputée pour sa large sélection de matériaux, sa précision et sa capacité à imprimer des pièces de grands volumes Frittage sélectif par laser (SLS) : c’est l’une des technologies les plus populaires et les moins chères dans le secteur de l’impression 3D industrielle

: c’est l’une des technologies les plus populaires et les moins chères dans le secteur de l’impression 3D industrielle Stéréolithographie (SLA) : cette technologie produit des pièces extrêmement précises et de haute résolution

: cette technologie produit des pièces extrêmement précises et de haute résolution Fusion sélective par laser (DMLS ou SLM) : cette technologie d’impression 3D métal fusionne une fine poudre métallique en aluminium ou en acier inoxydable

: cette technologie d’impression 3D métal fusionne une fine poudre métallique en aluminium ou en acier inoxydable DSL de Carbon : cette technologie révolutionnaire utilise la projection de lumière numérique et des résines liquides programmables pouvant produire des pièces d’une durabilité, d’une résolution et d’un état de surface exceptionnels

: cette technologie révolutionnaire utilise la projection de lumière numérique et des résines liquides programmables pouvant produire des pièces d’une durabilité, d’une résolution et d’un état de surface exceptionnels Polyjet : cette technologie à base de photopolymères rigides est capable de produire des modèles hautement détaillés

Accessible en ligne 24/7, cette plateforme offre également un large choix de plus de 35 matériaux disponibles, parmi lesquels vous pouvez choisir celui qui conviendra le mieux à votre projet d’impression 3D : plastiques rigides (ABS, PC, Nylon, PP, PLA, Ultem…), plastique flexibles (Flex Witish, TPU M95A), plastiques caoutchouteux (SIL 30, EPU 40), silicone, inconel, métaux (aluminium et acier) et photopolymères.

Afin de parfaire vos pièces, tant en termes de résolution que d’esthétique, Xometry propose des services de post-traitement pour les pièces imprimées en 3D : polissage, peinture en aérosol, grenaillage, ébarbage, ou encore finition de qualité alimentaire.

Besoin d’un matériau et d’une finition personnalisés ? Aucun problème, Xometry s’adapte à tous vos projets sur mesure. Il vous suffit de mentionner vos exigences dans votre devis en ligne.

Gestion de vos projets de A à Z

Faites une croix sur le démarchage de différents prestataires pour comparer les prix et éliminer tout doute quant à la qualité des pièces que vous allez recevoir. Xometry se charge de tout et gère votre projet de l’importation du design sur sa plateforme jusqu’à la livraison de vos pièces, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux.

Grâce à son large réseau de partenaires partout en Europe, Xometry est capable de répondre à tous vos besoins, quelle que soit la technologie concernée et la quantité souhaitée, et ce, à des prix battant toute concurrence. Le système de devis instantané et les équipes expertes de Xometry se chargent de trouver le prestataire le plus adéquat et au prix le plus compétitif possible pour la production de chacune de vos pièces.

Mais la rapidité et le prix ne sont jamais privilégiés en dépit de la qualité. Chacun de ses partenaires est sélectionné selon un processus rigoureux assurant une qualité irréprochable des pièces produites.

Expérience dans divers secteurs d’activité

Une qualité validée par de nombreux clients, aussi bien par des entreprises de toutes tailles que des particuliers. Le cas de Nyckle Sijtsma en est un excellent exemple. Ce concepteur de produit hollandais passionné de cyclisme a créé grâce à Xometry un accessoire permettant de monter le nouveau AirTag d’Apple sur n’importe quel vélo en l’espace de seulement deux semaines.

“Xometry peut livrer des pièces rapidement et à des tarifs raisonnables. C’est exactement ce qu’il me fallait pour ce projet”, raconte l’ingénieur. “J’ai vérifié les pièces le jour même de leur arrivée et elles étaient parfaites !”.

L’entreprise suisse innovante Scewo AG dédiée à la fabrication de fauteuils roulants électriques se dit elle aussi très satisfaite de sa collaboration avec Xometry. Elle a fait appel à leurs services pour la production de certaines pièces par impression 3D en PLA et ABS, plus économiques que les procédés d’usinage CNC. “Xometry fournit un travail remarquable. Ils sont très versatiles, à la fois en termes de procédés de fabrication et de matériaux utilisables”, rapporte-t-elle.

Obtenir un devis instantané et gratuit

Besoin d’un devis pour un projet d’impression 3D ? Importez vos fichiers CAD sur la plateforme Xometry et sélectionnez les options de fabrication souhaitées, et recevez vos pièces dans un délai de 3 à 5 jours. Ou bien contactez Xometry dès maintenant à l’adresse suivante : info@xometry.eu.

Vous êtes accompagnés à chaque étape de votre projet par une équipe francophone disponible pour vous conseiller, répondre à vos éventuelles questions et s’assurer du respect des délais et de la qualité des pièces commandées.