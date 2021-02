Une expérimentation plus intelligente pour les scientifiques et les ingénieurs

Participez à notre formation en ligne gratuite consacrée aux plans d’expériences.

Les Plans d’expériences (DoE) sont le moyen le plus efficace de faire des découvertes lorsque les variables ou les facteurs à prendre en compte sont nombreux. Cependant, ces méthodes ne s’enseignent que rarement. Cette formation vous présentera leurs spécificités et la façon dont ils permettent de développer en un clin d’œil des solutions bien plus performantes.

Les plans d’expériences permettent :

• D’optimiser un processus afin d’atteindre de nombreux objectifs lorsque les éléments à modifier sont nombreux

• De réaliser davantage de projets à partir des ressources disponibles

• De résoudre des problèmes avec des processus de fabrication qui devraient être bien rodés, mais qui produisent des résultats hétérogènes

• De découvrir de nouveaux processus

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

Les avantages :

Vous acquérez une solide compréhension des plans d’expériences.

Un apprentissage utile et certifiant

Une formation dispensée par des experts, qui répondront aux questions et apporteront une aide en temps réel. La théorie et la pratique des plans d’expériences vous seront expliquées et montrées, puis vous pourrez essayer par vous-même.

Participez aux cinq webinaires pour recevoir un certificat.

Utilisez et communiquez des données

Les plans d’expériences vous permettront d’obtenir des résultats de manière plus rapide et plus efficace. Grâce à une R&D plus rapide et à des outils permettant de prendre des décisions critiques, vous économiserez du temps et de l’argent, et obtiendrez un avantage concurrentiel essentiel.

Observez les données expérimentales sous un autre angle pour découvrir de nouvelles informations et donner un réel impact à vos présentations et communications auprès des principales parties prenantes.

L’inscription :

La formation se déroulera du 15 au 19 mars.

Un webinaire interactif de 45 minutes se tiendra chaque jour.

Vous pouvez vous inscrire à chaque session de manière individuelle.

Jour 1 : Introduction aux plans d’expérience

15 mars à 11h00

Des exemples concrets vous permettront de comprendre pourquoi les plans d’expériences sont des d’outils incontournables pour les scientifiques et les ingénieurs.

Jour 2 : Expériences factorielles

16 mars à 11h00

Effectuez et analysez les plans d’expériences les plus simples.

Jour 3 : Expériences de criblage

17 mars à 11h00

Lorsque de nombreux éléments peuvent être changés, vous devez être en mesure de trouver les quelques facteurs essentiels.

Jour 4 : Expériences de surface de réponse

18 mars à 11h00

Comment mieux comprendre des systèmes et processus complexes.

Jour 5 : Instructions et bonnes pratiques

19 mars à 11h00

Conseils pour appliquer correctement les plans d’expériences dans votre travail.

Téléchargez la version d’évaluation du logiciel

La formation comprend des exercices pratiques que vous pourrez réaliser à l’aide du logiciel JMP. Il vous faudra télécharger gratuitement puis activer la version d’évaluation du logiciel, accessible pendant 30 jours. Nous vous conseillons de la télécharger et de l’activer avant le début de la formation.