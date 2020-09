Webconférence Comsol : Simuler les batteries

Jeudi 8 octobre à 11h Loïc Renversade et Jean-Marc Petit présenteront le module Batteries & Fuel Cells et reverront avec vous les éléments clefs de l'électrochimie.

Le développement des nouvelles mobilités (vélo, voiture notamment) et des dispositifs connectés (dont les smartphones) repose fortement sur les avancées en terme d’autonomie et de fiabilité des batteries. Une compréhension précise de leur fonctionnement est nécessaire pour optimiser chaque configuration. Les simulations multiphysiques sont alors d’autant plus pertinentes que différents phénomènes physiques interagissent selon les applications, comme l’électrochimie, le transfert de chaleur ou la mécanique.

Dans ce webinar, nous verrons comment les simulations avec COMSOL Multiphysics® et son module Batteries & Fuel Cells facilitent la recherche et le développement des prochaines générations de batteries. Que ce soient des batteries lithium-air, lithium-soufre, à flux ou encore à sel fondu. Nous reverrons les éléments clés de l’électrochimie, ainsi que les analyses mécaniques et thermiques nécessaires pour aboutir à un produit fini.

Intéressé(e)s ? Alors connectez-vous à notre webinar du 8 octobre pour nous poser toutes vos questions !

Présentateurs