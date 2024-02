Webinar : Améliorer la Gestion Thermique des Batteries avec COMSOL Multiphysics®

Dans le domaine de la modélisation des batteries, le logiciel de simulation COMSOL Multiphysics® est devenu un outil de développement incontournable. Les capacités uniques de modélisation multiphysique du logiciel en font l'outil idéal pour concevoir efficacement des systèmes de gestion thermique, en permettant une réduction des coûts et des délais de développement tout en facilitant l’intégration des batteries dans leur environnement opératoire.

Dans ce webinar en accès libre organisé le jeudi 14 mars de 11h à 12h, nous présenterons les capacités de modélisation de COMSOL Multiphysics® et verrons comment la simulation multiphysique permet de modéliser avec précision le comportement de cellules et de packs de batteries, afin de concevoir et dimensionner des systèmes de gestion thermique optimisés.

Le module Battery Design propose des outils dédiés pour la construction de modèles détaillés de cellules et de packs de batteries, impliquant des phénomènes physiques tels que l’électrochimie et le transport des espèces dans la cellule, le transfert de chaleur à l’échelle de la cellule et du pack, l’écoulement des fluides dans le système de refroidissement ou encore la mécanique des différents composants. Les cycles de décharge-recharge, le vieillissement et d’autres processus associés au fonctionnement des systèmes de batteries peuvent également être étudiés.

Ce webinar sera enregistré et disponible en archive sur notre site dès le lendemain de l'évènement.