Webinar Matériaux Composites : Valider et Améliorer son Design par le Calcul

Inscrivez-vous à l’événement qui sera présenté par Colas Joannin et Paolo Casco, ingénieurs chez Comsol France, le jeudi 14 mai à 11h.

Grâce à leur propriétés mécaniques exceptionnelles, les matériaux composites se sont imposés dans les secteurs aéronautique et automobile en quelques décennies, et continuent aujourd’hui de se démocratiser en trouvant des secteurs d’applications toujours plus divers et variés. En plus des points de certification usuelles en mécanique, la validation du dimensionnement des structures en composites pose cependant de nombreuses questions propres à ce type de matériaux. Quel est le risque de délamination ? Peut-il y avoir flambage des fibres sous chargement ? Les propriétés thermiques et électriques équivalentes du matériau sont-elles adaptées ?

Avec le Composite Materials Module, la version 5.5 de COMSOL Multiphysics® dispose de toutes les fonctionnalités requises pour aborder efficacement le dimensionnement des structures constituées de matériaux composites et stratifiés, en pré-intégrant différents couplages entre phénomènes mécanique, thermique, fluide ou électrique.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors connectez-vous à notre webinar du 14 mai prochain pour nous poser toutes vos questions !

Présentateurs :

Colas Joannin a rejoint COMSOL France en 2017 comme ingénieur d’applications. Il est ingénieur diplômé de l’École Centrale de Lyon et a obtenu un doctorat en dynamique non linéaire, réalisé avec le Groupe Safran.

Paolo Casco a rejoint COMSOL France en tant qu’ingénieur d’application en 2019. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSEIRB-MATMECA, en modélisation mathématique et mécanique appliqué à la mécanique des fluides et aux transferts de chaleur.