Webinar sur la corrosion : modélisation et systèmes de protection avec COMSOL Multiphysics®

Ce webinar est organisé par COMSOL jeudi 13 février à 11h. En s'appuyant sur les dommages causés par le phénomène de corrosion, il vise à présenter les outils de simulation permettant de comprendre et prédire les phénomènes de corrosion, afin d’identifier ensuite les stratégies de protection les plus pertinentes.

Ce webinar en accès libre organisé jeudi 13 février de 11h à 12h vous présentera la plateforme de simulation COMSOL Multiphysics® et le module Corrosion. Leur large gamme de fonctionnalités dédiées à la modélisation des processus de corrosion, tenant compte des différents phénomènes physiques tels que les mécanismes de transport d’espèces dans l’électrolyte ou les réactions électrochimiques survenant aux interfaces électrolyte-métal. Des outils spécialisés sont également disponibles pour faciliter la modélisation des dispositifs de protection contre la corrosion, tels que les systèmes de protection par anode sacrificielle ou par courant imposé.

Les capacités de modélisation de COMSOL Multiphysics® seront illustrés par des exemples de corrosion galvanique et de protection cathodique. Nous verrons comment la simulation multiphysique peut vous permettre de mieux prédire et comprendre la corrosion, et comment elle peut vous aider à dimensionner des systèmes de protection efficaces pour vos structures.

Ce webinar sera enregistré et disponible en archive sur notre site dès le lendemain de l’évènement.