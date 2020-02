Les enjeux environnementaux et énergétiques ont investi tous les champs de l'activité industrielle. Le génie des procédés n'y échappe pas. C'est même une source d'amélioration continue, voire d'innovation de rupture pour les entreprises. Mais ces évolutions doivent se frayer un chemin entre des exigences de rentabilité et une concurrence toujours plus accrue.