Avec la transformation numérique, la convergence entre les réseaux informatiques et industriels est de plus en plus forte. Aussi, l’infrastructure industrielle n’échappe pas aux difficultés liées à la sécurité de ses réseaux informatiques. Les parades contre des cyberattaques toujours plus nombreuses et diversifiées, sont entravées par des outils complexes et de fortes contraintes. Quelles sont les solutions pour les industriels ?