Ingénieurs : quels sont les secteurs les plus créateurs d’emplois ?

Dans les années qui viennent, certains secteurs industriels vont avoir besoin d'ingénieurs : c'est particulièrement le cas dans le secteur informatique au sens large, mais aussi pour les énergies renouvelables.

Le secteur informatique, s’il est aujourd’hui en forte tension, restera dans les années qui viennent un secteur porteur, attractif, et capable d’attirer bon nombre de talents. Selon la récente étude de la Dares, le métier d’ingénieur informatique est d’ailleurs celui qui devrait connaître la plus forte expansion en France d’ici à 2030, avec plus de 115 000 postes créés. Et une augmentation des effectifs de 26%.

Les métiers de l’informatique touchent aujourd’hui également aux activités numériques, à l’intelligence artificielle, au cloud computing… Des sujets que les entreprises investissent en masse, et qui devraient également apporter leur lot en termes de création d’emplois. Emplois qui devraient être pour une grande part être dévolus à des jeunes voire des juniors. En effet, ces derniers devraient, selon un rapport de France Stratégie, les jeunes diplômés combleront, d’ici à 2030, près de trois quarts des besoins en recrutement. Une réalité qui va obliger le secteur à s’adapter, surtout en termes de formation.

Le secteur, également très porteur, de la robotique sera de ceux qui recrutent dans les prochaines années. De même pour l’ingénierie biomédicale. Ces deux secteurs, où la France est compétitive, sont très porteurs pour l’avenir. La robotique, qui va permettre de révolutionner le fonctionnement des usines, et l’ingénierie biomédicale, qui développe de plus en plus d’appareils connectés pour la médecine à distance, vont ainsi nécessiter le recrutement de nombreux ingénieurs.

Les années qui viennent vont aussi voir un secteur avec un besoin en ingénierie important : celui des énergies renouvelables. Avec une transition énergétique plus urgente que jamais et la nécessité de développer des modèles productifs décarbonés, que ce soit pour l’énergie ou pour l’industrie, les ingénieurs en production d’énergie sont très recherchés. Ils vont même peut-être venir à manquer, tout comme les ingénieurs R et D sur ce secteur.

Toujours dans le domaine énergétique, les industries minières et pétrolières vont également avoir des besoins accrus en termes d’ingénieurs. Même si la tendance veut que ces énergies soient de moins en moins consommées, la transition énergétique va prendre du temps. Ainsi, les énergies fossiles continuent à avoir besoin de nouveaux ingénieurs, c’est particulièrement le cas en ce qui concerne l’industrie du gaz.

L’extraction de matériaux rares, de plus en plus importants pour certaines industries, va également entraîner le recrutement de nombreux ingénieurs en R et D et en production, notamment pour mettre en place une exploitation minière plus respectueuse de l’environnement.

Enfin, le secteur de la sécurité informatique, la cybersécurité, va lui aussi être appelé à croître régulièrement durant les prochaines années, alors que les attaques informatiques n’ont jamais été aussi nombreuses contre les entreprises. Ces dernières font émerger deux dangers qui obligent les entreprises à s’armer en conséquence : le vol de données contre rançon, et la mise en péril de l’architecture informatique des entreprises. Les ingénieurs en sécurité informatique sont d’ores et déjà très demandés, et les besoins risquent rapidement de dépasser les ressources.

A côté des secteurs dynamiques, il faut garder à l’esprit les difficultés actuelles de l’industrie en France. Certains secteurs peinent à recruter, pas uniquement à des postes d’ingénieurs bien sûr, mais on estime qu’il y a actuellement quelque 70 000 postes à pourvoir au sein des entreprises industrielles françaises. De nombreux postes d’ingénieurs mais aussi de consultants restent vacants, car les recruteurs ne parviennent plus à dénicher de talents.