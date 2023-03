Nouveauté : l’instrumentation s’invite au salon de l’analyse industrielle !

Le monde de l’instrumentation industrielle vient compléter la 35ᵉ édition du salon de l’analyse industrielle. Cet événement incontournable, qui aura lieu les 5 et 6 avril à Paris - Porte Champerret, réunira les spécialistes du secteur de la mesure de l’analyse et du contrôle.

Au vu du contexte international actuel, qui impacte directement les entreprises françaises et leurs chaînes de production, de nouveaux enjeux liés à la transition énergétique et à l’industrie 4.0 émergent. Afin de proposer des solutions concrètes et adaptées aux nouvelles problématiques, le salon s’agrandit et accueille, en plus des fabricants d’analyseurs, les détecteurs industriels dans le domaine du gaz, du pétrole, des fluides, de l’air, et les fournisseurs d’instruments de process.

Cette nouvelle édition regroupera les 5 et 6 avril, 2 500 professionnels et 80 intervenants qui seront rassemblés pour partager leurs expériences et présenter leurs produits, services et innovations pour répondre aux besoins de ce secteur.

À cette occasion, vous aurez la possibilité d’échanger et débattre sur les défis autour de l’analyse industrielle et de l’instrumentation avec des ateliers, des conférences et des tables-rondes centrés sur :

les opportunités de croissance, de prévisions de marché,

les nouveauté en matière de réglementations et normalisation,

les technologies, tendances et innovations en industrie,

les nouveaux besoins en analyse,

la sécurité, surveillance des sites,

et le contrôle de process industriels, de même que la gestion des rejets.

N’hésitez pas et prenez votre badge visiteur ici : https://www.analyse-industrielle.fr/visiter.php

Pour plus d’informations sur le salon, rendez-vous sur le site du salon de l’analyse industrielle.