Techniques de l’Ingénieur et Theses.fr : l’assurance d’une veille scientifique complète

Techniques de l’Ingénieur, le Réseau Nationale des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI) et le site theses.fr s’associent pour un nouveau partenariat qui a pour but de vous apporter une information toujours plus riche et de permettre une veille scientifique à 360°.

A travers le site observatoiretheses.org, le REDOC SPI a souhaité promouvoir les thèses publiées sur theses.fr et ainsi montrer la richesse et la variété des thèses soutenues et leur pertinence par rapport aux enjeux actuels.

Theses.fr est un site qui n’a que très peu d’équivalents dans le monde et qui a été créé en 2010/2011 par l’Abes (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur), à la demande du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Son objectif est de valoriser l’ensemble des thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985, ainsi que les sujets de thèses en préparation. Pour chaque thèse soutenue, theses.fr indique sous quel(s) format(s) (imprimé ou électronique) le document existe et comment y accéder (au sein d’une bibliothèque, par téléchargement libre ou par téléchargement sous authentification). Le mode d’accès à une thèse dépend de la façon dont elle a été archivée, ainsi que des autorisations données par l’auteur (diffusion libre ou restreinte).

Accessible à tous, étudiant ou ingénieur en poste, theses.fr complète les ressources proposées par Techniques de l’Ingénieur, en apportant une vue académique et des perspectives sur la recherche.

Theses.fr recense près de 500 000 thèses dont environ 70 000 en préparation et près de 15 000 ajouts par an. Ce moteur de recherche vous donne accès à plus de 106 000 productions doctorales disponibles en format électronique (soit 70% des thèses récentes), dont près de 24 000 en sciences pour l’ingénieur. Associées aux 12 000 articles de référence de Techniques de l’Ingénieur qui présentent des solutions, techniques, process, technologies éprouvées et industrialisés, ces thèses vous donneront accès aux données produites dans le cadre de la recherche doctorale française et validées par les personnels des établissements habilités à délivrer le doctorat.

Chaque mois, notre partenaire sélectionnera également des thèses pour accompagner le dossier mensuel de notre magazine d’actualité et en postera les résumés sur observatoiretheses.org. Ces thèses, issues des sciences pour l’ingénieur ou pas afin d’élargir le champ de votre veille, vous permettront d’explorer plus en profondeur les thèmes développés dans le dossier du mois. Vous pourrez également y retrouver les thèses associées aux dossiers des mois précédents.