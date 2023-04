Techniques de l'Ingénieur se penche sur les évolutions en cours dans le monde du soudage. Les secteurs industriels concernés intègrent l'automatisation et connaissent une pénurie de main d'œuvre. Comme observé lors de l'édition 2023 de Global Industrie, la France semble avoir amorcé sa réindustrialisation. Mais comment attirer les 5 000 soudeurs dont les compétences font défaut chaque année à l'industrie ? Elle dispose de nouvelles solutions et de nouvelles pratiques, qui sont de leviers pour se rendre attractive et offre aux soudeurs de monter en compétence.